Non solo Samsung: ecco con quali smartphone è compatibile il nuovo Galaxy Ring

Aggiornamento 12/08: con il Galaxy Ring finalmente nelle mani degli utenti, sono arrivate in rete le prime testimonianze dell’utilizzo del dispositivo con smartphone Android non-Samsung. L’esperienza sembra essere priva di grossi problemi, se non qualche ritardo nella sincronizzazione. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Con il primo anello intelligente di Samsung in arrivo a breve sul mercato, sembra essere tanta la confusione intorno ai dispositivi che potranno effettivamente sfruttare al meglio il nuovo Galaxy Ring. Nonostante in alcuni passaggi Samsung abbia accennato che l’anello è compatibile solo con gli smartphone dell’azienda coreana, sembra che questo discorso sia valido soltanto per alcune funzionalità.

Samsung Galaxy Ring: tutti i dispositivi compatibili

Crediti: Samsung

Stando alle indiscrezioni emerse online, e che saranno confutate soltanto quando il dispositivo sarà finalmente tra le mani degli utenti, il nuovo Samsung Galaxy Ring è compatibile con gli smartphone della serie Galaxy e con tutti gli smartphone Android tramite l’app Galaxy Wearable. Le funzionalità di Galaxy AI, tuttavia, sembrano essere una totale esclusiva degli smartphone di Samsung di ultima generazione. Con le prime prove effettuate dagli utenti, sembra che l’unico problema sia rappresentato dalla frequenza con cui il dispositivi si sincronizza con gli smartphone Android: con i brand differenti da Samsung, infatti, la frequenza di sincronizzazione sembra essere più bassa rispetto a quella con gli smartphone coreani.

Per quanto riguarda il supporto per iOS e iPhone, invece, sembrano non esserci ancora informazioni ufficiali: al lancio Samsung Galaxy Ring non dovrebbe essere compatibile con l’ecosistema di Apple, ma non è escluso che in futuro l’azienda coreana possa provare a far breccia nel cuore degli utenti della mela offrendo il supporto per i suoi accessori smart.

Al momento, ovviamente, si tratta solo di indiscrezioni, ma informazioni dettagliate arriveranno sicuramente al lancio del prodotto, quando tra qualche giorno (il 24 luglio) Galaxy Ring sarà finalmente al dito degli utenti.

