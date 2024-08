Galaxy AI anche sui mid-range Samsung: quali saranno i primi ad averlo

Non c’è ancora niente di ufficiale, ma è palese che Galaxy AI non rimarrà un’esclusiva dei top di gamma ma che si espanderà anche alla fascia media di Samsung. Basta vedere la top 10 degli smartphone più venduti al mondo: la maggior parte sono mid-range sud-coreani, e affinché ci sia un’espansione a macchia d’olio sarà di vitale importanza portarla anche sui prodotti più economici. È soltanto questione di tempo, ma nell’attesa di un annuncio scopriamo quali dovrebbe essere i primi mid-range a ricevere l’intelligenza artificiale di Samsung.

L’intelligenza artificiale Galaxy AI di Samsung inizierà ad arrivare anche sui mid-range

Crediti: Samsung

La fonte è SamMobile, che riporta voci anonime che rivelano quali sarebbero i primi modelli Samsung di fascia media che riceverebbero l’aggiornamento con Galaxy AI. Fra i primi ci sarebbero due dispositivi arrivati negli scorsi mesi, ovvero Galaxy A55 e A35, che si aggiungerebbero ai vari flagship compatibili con l’AI di Samsung grazie all’aggiornamento alla One UI 6.1.1; potrebbe non chiamarsi così, visto che finora le versioni x.1.1 della One UI sono rimaste confinate a pieghevoli e tablet, ma le feature AI ci sarebbero, anche se ci sarebbe un “ma”.

Il roll-out è previsto per il periodo fra agosto e settembre, anche se è previsto che l’aggiornamento non riguarderebbe l’esperienza completa che vivono i proprietari dei top di gamma Samsung. Mancherebbero delle funzioni AI: non viene specificato quali, ma l’ipotesi più probabile è che riguardi quelle più pesanti in termini di risorse, come l’Instant Slow-Motion per rallentare qualsiasi video in Galleria.

Inoltre, viene specificato che mancherebbero modelli simili a quelli previsti: per esempio, Samsung Galaxy A54 ha lo stesso Exynos 1380 dell’A35 ma dovrebbe rimanere escluso dalla lista degli smartphone che avranno l’aggiornamento AI, probabilmente per spingere i consumatori ad acquistare i modelli più recenti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le