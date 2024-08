Samsung Galaxy A06 ufficiale: più fluido, ma le novità sono pochissime

Sapevamo praticamente tutto su Samsung Galaxy A06, e il motivo era proprio perché la sua presentazione ufficiale era imminente. Il nuovo capitolo della fascia più economico della compagnia sud-coreana è qui fra noi, lanciato con una scheda tecnica non poi così differente dal suo predecessore.

Samsung presenta il nuovo smartphone economico Galaxy A06

Esteticamente parlando, Samsung Galaxy A06 è praticamente uguale a Galaxy A05, eccezion fatta per l’introduzione lateralmente del design Key Island che integra il tasto d’accensione con sensore d’impronte. Davanti c’è ancora una volta uno schermo LCD da 6,7″ HD+ (1.600 x 720 pixel) a 262 PPI ma con una maggiore fluidità, passando da 60 a 90 Hz.

Non cambia il SoC MediaTek, che resta l’Helio G85 dell’A05, a 12 nm con CPU octa-core (2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55) e GPU Mali-G52 MC2, assieme a 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di ROM con microSD fino a 1 TB. Se vi aspettavate novità per le altre specifiche, non ci sono: batteria da 5.000 mAh con ricarica 25W, fotocamera da 50+2 MP con sensore di profondità, selfie camera da 8 MP, Android 14 e connettività dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS e USB-C 2.0.

Samsung Galaxy A06 è stato lanciato per ora in Vietnam, al prezzo di 3.190.000 VND (115€) per la variante da 4/64 GB e 3.790.000 VND (137€) per quella da 6/128 GB.

