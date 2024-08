Samsung Galaxy A06 non ha più segreti, tra immagini “ufficiose” e specifiche

Aggiornamento 06/08: un noto insider ha pubblicato i press render “ufficiosi” del nuovo budget phone. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

I leak non colpiscono solamente i modelli di classe più avanzata ma anche smartphone come Samsung Galaxy A06, che ha tutte le carte in regola per essere uno dei più venduti. Da sempre, la compagnia sud-coreana (così come molte altre) è solita raccogliere gran parte dei sui numeri di vendita dai telefoni meno costosi, sorte che potrebbe toccare anche il futuro esponente della serie A0x.

Un leak rivela (quasi) tutto quello che c’è da sapere su Samsung Galaxy A06

Crediti: @evleaks (X/Twitter)

Inizialmente hanno fatto capolino le immagini render create dal solito OnLeaks (in basso) mentre nelle ultime ore sono spuntati anche i render ufficiosi, pubblicato da EvLeaks (in alto). Samsung Galaxy A06 porta con sé un design decisamente familiare, adeguandosi agli stilemi odierni che prevedono una scocca spigolosa e meno tondeggiante che in passato. Con dimensioni pari a 167,3 x 77,9 x 8 mm, che lo smartphone punti alla fascia più bassa lo si evince dallo schermo non punch-hole ma ancora con il notch. Nel complesso, il look sembra attingere a piene mani da quello dell’attuale Galaxy A05.

Tra le varie specifiche troviamo uno schermo piatto LCD che dovrebbe attestarsi sui 6,7″ HD+, mentre sul retro si nota la doppia fotocamera (di cui ancora non ne conosciamo i sensori); sui lati trovano spazio il sensore d’impronte, l’ingresso mini-jack e la porta USB-C. Sulla base delle indiscrezioni finora circolate, la scheda tecnica si baserebbe sul MediaTek Helio G85 coadiuvato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica 15W.

