Cerchia e Cerca in roll-out su mid-range e tablet Samsung: ecco su quali modelli

Inizialmente esclusiva della serie Galaxy S24, Samsung ha annunciato che la funzione Cerchia e Cerca sta per essere resa disponibile su altri modelli, sia smartphone che tablet. Google ha creato una feature d’intelligenza artificiale che si presenta come una diretta evoluzione del suo Google Lens, e a breve funzionerà su sempre più dispositivi nel mondo.

Ultimo aggiornamento: 21 agosto

Ecco quali smartphone e tablet Samsung riceveranno Cerchia e Cerca dell’AI di Google

Crediti: Google

Immagina di essere su una pagina web e di vedere un oggetto, un’immagine o una parola che ti incuriosisce: invece di dover fare copia e incolla in un motore di ricerca, puoi utilizzare Cerchia e Cerca per ottenere informazioni in modo più diretto e veloce. Dopo averlo attivato, basta tracciare un cerchio col dito intorno all’elemento d’interesse e Google avvierà automaticamente una ricerca basata su ciò che si è evidenziato. Per esempio, se si vede una foto di un paio di scarpe che ci incuriosisce, cerchiandola si troveranno modelli simili da acquistare online.

Dopo averla lanciata assieme alla famiglia Galaxy S24, adesso è arrivato il momento di essere estesa anche ad altri modelli. Al momento, il roll-out è partito per Galaxy A55 e A34, e nelle prossime settimane la riceveranno anche i possessori di A54, A35 e dei tablet Tab S9 FE ed FE+. Ecco la lista di tutti i modelli compatibili:

Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Fold 5, Z Fold 4, Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 6, Z Flip 5, Z Flip 4, Z Flip 3

Samsung Galaxy A55, A54

Samsung Galaxy A35, A34

Samsung Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+

