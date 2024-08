Saldi e-bike Geekmall: bici elettriche Eleglide in sconto con Coupon e assistenza in Italia

Lo store Geekmall saluta in mese di agosto con una serie di occasioni dedicate alla mobilità green: quale promozione migliore per il ritorno in ufficio e tra i banchi di scuola? Comincia alla grande e passa agli spostamenti sostenibili con una bici elettrica Eleglide: risparmi, fai bene all’ambiente ed eviti il traffico del mattino grazie ad un veicolo scattante ed agile!

Nuove occasioni per le bici elettriche Eleglide: con Geekmall risparmi e ci sono anche tanti vantaggi

I saldi e-bike di Geekmall vedono protagoniste tre bici elettriche del brand Eleglide, marchio che conosciamo bene per la sua qualità ed affidabilità. Il primo modello in promozione è Eleglide T1 Step-Thru, una bici da trekking con un tipo di seduta comodo. Si tratta di un veicolo pensato proprio per gli spostamenti leggeri e in città: i pneumatici CST da 27,5″ si adattano ad una grande varietà di superfici stradali e possono affrontare senza alcun problema anche i dossi più fastidiosi. La sospensione idraulica con blocco ammortizza gli urti, per una guida sempre comoda. Abbiamo poi un motore da 250W, una batteria rimovibile da 450W (pere un’autonomia fino a 100 km in modalità assistita), un cambio Shimano a 7 velocità, un pratico display LCD ed un comodo portapacchi posteriore.

Anche Eleglide C1 ST è una bici elettrica pensata per il trekking, con varie migliorie rispetto al modello visto poco sopra. Ritroviamo un motore da 250W ma stavolta la batteria rimovibile sale a 522 Wh, per un’autonomia fino a 150 km in modalità assistita. L’ammortizzatore idraulico anteriore e i freni idraulici garantiscono spostamenti comodi e sicuri mentre la luce certificata StVZO è un’ulteriore tocco per la sicurezza. Il display LCD intelligente permette di visualizzare in modo dinamico i parametri della corsa; i pneumatici da 27,5 x 2,25″ e il cambio Shimano a 7 velocità rendono ogni spostamento stabile e agilissimo.

Sia Eleglide T1 Step-Thru che C1 ST beneficiano dell’assistenza tecnica in Italia, come riportato nelle rispettive pagine di Geekmall. Il primo modello è in promozione a 829,9€ (con il codice “GQPCQPWT”) mentre il secondo scende a 1.199,9€ utilizzando il coupon “C1ELEGLIDE”. Se non visualizzi correttamente i box all’interno dell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

La occasioni di Geekmall si concludono con un modello d’eccezione, ad un prezzo davvero conveniente. Eleglide M1 Plus è una mountain bike elettrica, quindi un formato molto diverso rispetto agli altri due veicoli. Dotata di controlli smart tramite app, pneumatici CST da 27,5″, cambio Shimano a 21 velocità e una sospensione idraulica con blocco, la MTB è in grado di affrontare qualsiasi tipo di strada. Insomma, si tratta di una e-bike adatta sia alla città che alle escursioni in montagna, attraverso sentieri decisamente più impervi. La batteria rimovibile da 36V 12.5Ah offre un’autonomia fino a 100 km in modalità assistita. Il prezzo è di soli 629,9€ con il codice “NA8C7RT2”: un’occasione davvero niente male viste le caratteristiche della bici.

