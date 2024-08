La Russia vuole bannare Google ed Apple dal suo paese

Da quando è scattato il conflitto in Ucraina, in Russia è drasticamente cambiato lo scenario tecnologico, persino per colossi come Google ed Apple che adesso rischiano il ban dalla nazione. Lo ha annunciato Aleksei Didenko, membro della Duma di Stato, parte della Camera della Federazione Russa, decisione che seguirebbe le azioni recentemente intraprese contro alcune delle Big Tech che ancora operano sul territorio.

Google ed Apple sono prossime a essere bannate dalla Russia

BREAKING:



Russia to block Google, IOS and Android.



Aleksei Didenko, a member of the Russian State Duma, has announced that Google, along with its Android operating system and Apple's iOS, will soon be blocked in Russia. pic.twitter.com/SUTx3s7FvA — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) August 2, 2024

Nel momento in cui scrivo questo articolo, la Russia non ha dato spiegazioni sul perché sia intenzionata a bannare Google ed Apple, anche se l’ipotesi più caldeggiata è che le due aziende siano accusate di far circolare contenuti ritenuti vietati. Pochi giorni fa, infatti, la Russia ha inflitto multe a Google e TikTok per questa motivazione, condannandole al pagamento di 5 e 4 milioni di rubli (circa 50.000€ e 40.000€) per non aver rimosso tempestivamente contenuti non autorizzati a circolare sui dispositivi della popolazione russa.

Non è ancora del tutto chiaro cosa riguarderà il blocco: per il momento si parla sia di Android che di iOS, anche se non è chiaro in che modo. Verrà bloccata la vendita di nuovi smartphone con i sistemi operativi Google ed Apple? Verrà bloccato l’utilizzo anche di quelli già presenti fra la popolazione? E in quest’ultimo caso, in che modo? Visto che si parla di contenuti vietati, la decisione potrebbe riguardare i rispettivi app store così come le piattaforme di streaming come YouTube ed Apple TV.

Visto che si parla di Russia, bisogna sempre prendere il tutto con le pinze, perché il rischio propaganda è sempre dietro l’angolo, da entrambi i fronti. Quando nacque il succitato conflitto, molte aziende annunciarono di lasciare la nazione salvo poi uscire dalla porta e rientrare dalla finestra. Potrei anche citare il caso del ban di Instagram e la nascita del russo Rossgram così come del flop dell’alternativa russa all’iPhone.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le