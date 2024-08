Redmi Pad SE 8.7 arriva in Italia, anche in versione 4G: specifiche e prezzi

L’idea che il nuovo Redmi Pad SE 8.7 potesse debuttare in Europa è stata confermata da Xiaomi, che in queste ore ne ha ufficializzato la presentazione in Italia. È un prodotto di spicco nel catalogo, perché si tratta del primo tablet a marchio Xiaomi con dimensioni compatte ad arrivare sul mercato, dopo svariati modelli dalla diagonale più ampia.

Xiaomi presenta in Italia i nuovi Redmi Pad SE 8.7 e Pad SE 8.7 4G: cosa cambia

Il precedente Redmi Pad SE ha dalla sua uno schermo da 11″, la stessa diagonale dei più avanzati Xiaomi Pad 6 e Pad 5, per non parlare dei 12,1″ di Redmi Pad Pro o dei 12,4″ di Xiaomi Pad 6S Pro. Redmi Pad SE 8.7, lo dice il nome stesso, ha un display LCD da 8,7″ HD+ (1.340 x 800 pixel) in 5:3 con densità di 179 PPI, refresh rate a 90 Hz, luminosità di 600 nits e vetro protettivo Gorilla Glass 3.

Misura 211,58 x 125,48 x 8,8 mm, pesa 373 grammi e contiene il MediaTek Helio G85 a 12 nm, dotato di CPU octa-core fino a 2 GHz e GPU Mali-G52 MC2, oltre che di memorie da 4/6 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di ROM eMMC 5.1 con espandibilità microSD fino a 2 TB. È contenuta anche una batteria da 6.650 mAh con ricarica rapida a 18W tramite USB-C 2.0.

La scheda tecnica comprende fotocamere da 8 e 5 MP, speaker stereo Dolby Atmos, ingresso mini-jack, microfono, connettività 4G per la variante apposita, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, sensore IR, Radio FM, Android 14 e HyperOS. Disponibile nelle colorazioni Grigio Grafite, Verde Aurora e Azzurro Cielo, Redmi Pad SE 8.7 è disponibile in Italia al prezzo di partenza di 139,90€ e 159,90€.

