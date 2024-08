Il nuovo monitor 4K di Redmi non si fa mancare niente (e costa pochissimo)

La compagnia cinese ha lanciato un nuovo schermo targato Redmi e ancora una volta si tratta di un dispositivo che ha tanto da offrire, ma ad una cifra accessibile. Redmi Monitor A27U è disponibile in patria, per il momento, e teniamo le dita incrociate nella speranza di vederlo quanto prima alle nostre latitudini: nel frattempo ecco tutte le novità, tra caratteristiche e prezzo!

Redmi Monitor A27U: caratteristiche e prezzo del nuovo schermo 4K economico e super conveniente

Crediti: Redmi

Xiaomi non è soltanto prodotti tech di punta, ma è sopratutto una miriade di prodotti per ogni esigenza: si tratta di uno stile di vita che abbraccia molteplici aspetti e, sopratutto, tante fasce di prezzo. Redmi rappresenta la fascia media dell’azienda di Lei Jun ed è sempre in grado di dare grandi soddisfazioni. Il nuovo Redmi Monitor A27U è l’ennesima prova: la costola di Xiaomi ha già lanciato sul mercato vari schermi, sia classici (come il modello Redmi A1, IPS Full HD 23,8″ a 114€) che soluzioni da gaming (Redmi G24, sempre da 23,8″ Full HD ma con refresh rate a 165 Hz a 132€). Nel caso della nuova aggiunta, si tratta di un monitor di stampo classico, ma con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel), rapporto in 16:9, profondità colore a 10 bit, il 95% della gamma DCI-P3 e il 100% di copertura di quella sRGB; il pannello misura 27″ di diagonale, con un rapporto di contrasto 1200:1 e fino a 300 nit di luminosità.

Ovviamente ci troviamo ben distanti da un modello da gaming, visto il refresh rate a 60 Hz e il tempo di risposta di 6 ms. Poco male, dato che lo scopo principale del monitor è quello da servire come soluzione per ufficio, studio e produttività. Presenti all’appello varie certificazioni contro l’affaticamento degli occhi, compresa quella TÛV (che certifica la bassa emissione di luci blu). Redmi Monitor A27U è dotato di una staffa che permette di regolare l’orientamento (quindi può essere utilizzato sia in orizzontale che in verticale), ma anche l’inclinazione e l’altezza. Per la connettività abbiamo una doppia porta HDMI 2.0 e DP 1.4; infine è presente il supporto VESA per il montaggio a parete (75 x 75). Il prezzo è di circa 153€ al cambio attuale, ossia 1.199 CNY, con disponibilità in Cina a partire dal prossimo 12 agosto. Speriamo di trovarlo quanto prima in uno dei soliti store per noi occidentali (magari in sconto)!

