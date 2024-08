Redmi 14C: nuovo low-cost dietro l’angolo, immagini e specifiche

Aggiornamento 23/08: Redmi 14C compare su uno store prima del previsto, trovate immagini e specifiche nell’articolo.

Non si ferma Xiaomi, che implacabile prosegue il 2024 nel lanciare smartphone su smartphone, uno dei quali si chiamerà Redmi 14C. Il suo modello predecessore, Redmi 13C, venne presentato dall’azienda cinese nel novembre 2023. E sappiamo che il marchio di Lei Jun molto spesso tende rinnovare le sue serie di fascia medio/bassa circa due volte l’anno, solitamente a metà e a fine anno.

Il nuovo Redmi 14C sta arrivando: ce lo dicono negozi e certificazioni tecniche

Girovagando nel database dell’ente certificativo IMEI, è stata scovata la sigla 2411DRN47G, che secondo chi l’ha trovato e pubblicato apparterrebbe proprio a Redmi 14C. Esistono anche le sigle 2411DRN47R, 2411DRN47I e 2411DRN47C, ma quello che importa a noi utenti occidentali è che la sigla che termina con “G” confermerebbe la sua esistenza in variante Global.

Uno store vietnamita ha pubblicato l’inserzione di Redmi 14C, con tanto di immagini render che rivelano un cambio di design posteriore. Davanti c’è nuovamente uno schermo con notch per l’alloggio della fotocamera frontale, ma dietro il modulo della fotocamera passa da essere laterale a centrale in una sezione circolare.

Sulle specifiche ci da qualche suggerimento una delle immagini render: Redmi 14C avrà uno schermo LCD che salirà da 6,74″ a 6,88″ probabilmente HD+ a 90 Hz, sensore ID laterale, una batteria che salirà da 5.000 a 5.160 mAh, sempre con ricarica 18W, e una fotocamera con sensore principale da 50 MP. Non ci sono info sul SoC, ma il suddetto store ha indicato l’Helio G91 Ultra di MediaTek con memorie da 4/8 GB di RAM e 128 GB di ROM.

Il fatto che la sigla inizi per “2411” significa che la presentazione non avverrà a metà anno, anche perché prima ci sarà Redmi 13 5G. Il lancio avverrà a fine anno, nel novembre del 2024, in concomitanza con la serie Redmi Note 14.

