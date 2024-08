Red Magic Titan 16 Pro ufficiale: svelata la data di lancio della versione Global

Aggiornamento 20/08: Red Magic ha annunciato la data di lancio della versione Global del suo primo PC, che in Europa e sui mercati internazionali prenderà un nome leggermente diverso. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

All’evento di presentazione di Red Magic 9S Pro e Pro+ è arrivato anche Red Magic Titan 16 Pro, quello che a tutti gli effetti è il primo PC realizzato dal sub-brand di Nubia. E che tipo di PC poteva essere se non un notebook da gaming in pieno stile Red Magic, non soltanto nelle fattezze costruttive ma anche e specialmente nelle sue specifiche tecniche.

Il sub-brand Nubia ha presentato il suo primo PC, Red Magic Titan 16 Pro

Il contenuto di Red Magic Titan 16 Pro è in un telaio unibody in alluminio aeronautico con sabbiatura in alta qualità, per una scocca spessa 13 mm e un peso di 2,4 kg. Utilizza uno schermo da 16″ 2.5K in 16:10 con refresh rate a 240 Hz, tempo di risposta G-Sync di 3 ms, copertura DCI-P3 del 100% e luminosità fino a 500 nits, e subito sotto vediamo la tastiera full-size con tastierino numerico e retroilluminazione RGB (con anche Red Magic Light Sync) e il trackpad in vetro.

La dotazione hardware è di primo livello, partendo dall’Intel Core i9-14900HX abbinato a una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 e 4070 con 8 GB di RAM GDDR6 e supporto DLSS 3.5. Il tutto è coadiuvato da 16/32 GB di RAM DDR5 e 1 TB di SSD PCIe 4.0 , con espandibilità fino a 96 GB di RAM e 8 TB.

Non mancano speaker stereo DTS Ultra Certified, microfoni Dual Array, batteria da 80 Wh con ricarica USB-C Power Delivery da 100W, webcam Full HD con sensore IR per Windows Hello, connettività Wi-Fi 6E, porta Thunderbolt 4, due USB-A 3.2 Gen 2, una USB-A Gen 1, HDMI 2.1, ingresso mini-jack, slot SD UHS-II e Windows 11 Home.

Red Magic Titan 16 Pro è disponibile in Cina ai seguenti prezzi:

Versione Dark Night Black con RTX 4060, 16 GB/1 TB: 10.999 CNY ( 1.401€ )

) Versione Glacier Silver con RTX 4060 e 16 GB/1 TB: 11.299 CNY ( 1.439€ )

) Versione Glacier Silver con RTX 4070 e 32 GB/1 TB: 13.299 CNY (1.694€)

In Europa, invece, il primo PC della compagnia cinese prenderà il nome di Red Magic Titan 16 Pro Eclipse e sarà disponibile dal 29 agosto 2024 al prezzo di 1.759€ direttamente tramite il sito ufficiale.

