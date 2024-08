I nuovi gaming tablet di Red Magic stanno arrivando: ecco quando (e cosa aspettarsi)

La compagnia cinese (partner di Nubia) sta per lanciare in patria dei nuovi tablet da gaming: questa volta Red Magic dovrebbe offrire ben due modelli, di cui uno caratterizzato da tanta potenza e dimensioni più compatte. Ecco la data di presentazione e cosa possiamo aspettarci.

Red Magic Gaming Tablet: in arrivo due nuovi modelli e c’è anche la data di presentazione

Gaming Tablet 2023 – Crediti: Red Magic

A luglio Red Magic ha annunciato il suo tablet 3D senza occhialini, una soluzione votata all’AI e dotata di varie caratteristiche per migliorare l’esperienza di gioco. Al momento non ci sono conferme e non è dato di sapere se questo modello sarà tra i tablet che verranno presentati durante l’evento. Il lancio dei nuovi dispositivi è fissato per il 5 settembre, per ora solo in Cina; dovrebbero essere due i gaming tablet in arrivo, ognuno con le sue caratteristiche.

Crediti: Red Magic

Lo scorso anno l’azienda ha presentato Red Magic Gaming Tablet 5G, il suo primo tablet in assoluto: il terminale è caratterizzato da uno schermo LCD da 12,1″ 2.5K a 144 Hz ed è mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1 (con 10.000 mAh di batteria e ricarica da 80W). Il suo successore dovrebbe avere varie migliorie, almeno stando ai leak: ancora una volta ci sarebbe il supporto alla connettività 5G, ma con uno schermo leggermente più ampio (12,4″) e lo Snapdragon 8 Gen 2 a muovere il tutto. Resta da vedere se si tratterà del modello 3D oppure di una soluzione di stampo classico.

Oltre al modello maggiore ci sarebbe spazio anche per una variante più compatta: in questo caso dovremmo avere uno schermo da 10,8″ ma il chipset punterebbe in alto con lo Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition, versione potenziata dell’attuale SoC di punta targato Qualcomm (visto di recente a bordo di Nubia Z60 Ultra Leading).

I nuovi tablet di Red Magic arriveranno anche in Europa? Per ora la compagnia ha confermato solo il debutto in Cina e non ci sono dettagli in merito al mercato occidentale. Tuttavia di recente il brand ha ampliato la sua offerta per l’Europa: il 29 agosto sarà disponibile il PC Titan 16 Pro, quindi non è da escludere che in futuro possano fare capolino anche altri dispositivi (come i tablet).

