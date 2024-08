Recensione nubia Z60 Ultra Leading Version: “overclockato” in tutto, tranne che nel prezzo

Sono passati pochi mesi da quando Nubia presentò uno dei primi smartphone del mercato ad essere animato da un Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3, dimostrando tutta la sua forza soprattutto in quanto a rapporto qualità prezzo ed ora, dopo il successo della prima “versione” del suo top di gamma, ci riprova: abbiamo passato le ultime settimane in compagnia del nuovo nubia Z60 Ultra Leading Version, un’edizione “speciale” che sfrutta una versione “overclockata” del SoC di Qualcomm ed arriva con diverse migliorie, molte delle quali atte a risolvere alcuni dei problemi che trovammo nello smartphone di inizio 2024.

Un vero e proprio top di gamma, in grado di giocarsela (e vincere) con gli smartphone più blasonati del mercato, ma che continua a portare avanti la tipica politica dei prezzi di Nubia: parte da 729 euro, e a questa cifra (con queste prestazioni) davvero ha pochi rivali.

Recensione nubia Z60 Ultra Leading Version: processore overclockato, fotocamera migliorata, stesso prezzo aggressivo

Videorecensione nubia Z60 Ultra Leading Version

Design e materiali

In termini di design, nel nubia Z60 Ultra Leading Version non ci sono novità rispetto alla versione “tradizionale”. Il form factor è lo stesso, identico, già visto sullo smartphone di inizio 2024 e continua ad essere caratterizzato da forme squadrate, dimensioni molto grandi (163,98 x 76,35 x 8,78 mm) e peso importante (246 grammi). Caratteristiche che, certo, per alcuni utenti non potrebbero essere il massimo ma che in realtà trasmettono una grande sensazione di solidità e qualità costruttiva.

C’è però una nuova back cover realizzata con una texture particolare per questa edizione “speciale”, che nella colorazione ricevuta in prova è davvero molto bella da vedere ed ha un effetto che ricorda le montagne innevate. Certo, essendo in vetro opaco continua ad essere un po’ scivolosa, ma in confezione è presente una cover che risolve il problema.

Resta invariato il camera bump, che è sicuramente uno degli elementi più distintivi di questo modello e che, come vedremo, in questo nubia Z60 Ultra Leading Version migliora sensibilmente anche grazie ad una nuova elaborazione software che, sì, ha risolto praticamente tutti i problemi che riscontrammo nella generazione di inizio 2024.

Per il resto, non ci sono novità. nubia Z60 Ultra Leading Version continua ad essere uno smartphone solido, dal design curato e molto resistente: è certificato IP68, il che vuol dire che riesce a gestire acqua e polvere senza alcun problema di sorta.

Display

AMOLED a 120 Hz da 6.8 pollici completamente piatto con cornici ridottissime, 1500 nit di luminosità di picco, formato cinematografico 20:9 e fotocamera (migliorata) sotto lo schermo. Sono queste le caratteristiche del display del nubia Z60 Ultra Leading Version ed è inutile girarci intorno, questo smartphone si conferma lo smartphone della sua fascia di prezzo in quanto a schermo.

Il design edge-to-edge con delle cornici praticamente inesistenti massimizza l’area di visualizzazione e lo rende perfetto non solo per il gaming, ma anche per la riproduzione di video, foto e contenuti multimediali. Rispetto al modello di inizio anno nubia Z60 Ultra Leading Version dispone anche del supporto ai DRM Widewine L3 e, in sintesi, nonostante il prezzo “contenuto” (se valutato in base alle caratteristiche) il display di questo smartphone si dimostra un ottimo display, in grado di giocarsela anche con quello integrato negli ultra-premium phone di fascia molto più alta.

Buono anche il lavoro fatto da Nubia per nascondere la fotocamera sotto lo schermo, che è praticamente impercettibile e che, come vedremo a breve, è accompagnata da un nuovo algoritmo di post-produzione che porta un miglioramento significativo nella qualità delle immagini a 12 megapixel che è in grado di scattare.

Fotocamere

Una delle novità più importanti della versione Leading riguarda le fotocamere e all’introduzione di nuove funzionalità d’intelligenza artificiale per le fotocamere, che rimangono una tripla 50+50+64 MP. Ci sono però un nuovo sensore Sony Lytia serie 9, lenti con apertura maggiore per l’ultra-grandangolare e feature AI per il teleobiettivo periscopico tramite la suite NeoVision AI Photography System 2.0.

Ma quindi, rispetto alla prima versione di questo smartphone, cosa cambia in termini fotografici? Molto. Oltre all’introduzione di funzioni basate sull’intelligenza artificiale come AI Magic Eraser, AI Sky e AI Blur, che seguono un trend che ormai ben conosciamo, a mio avviso la vera novità delle fotocamere nel nubia Z60 Ultra Leading Version sta nell’elaborazione software.

Ora gli statti sono più definiti, con maggiori dettagli ed un’ottima gestione della gamma dinamica. Continuo ad essere un fan della scelta di implementare una fotocamera principale da 35 millimetri (al posto dei tipici 24 mm), che garantisce un campo visivo più giusto e che soprattutto condizioni di buona luminosità produce scatti molto buoni. Lo stesso vale per l’ultra-wide e lo zoom periscopico, che in questa versione risultano molto più definiti.

E di notte la situazione è la medesima, anche grazie alla presenza dell’OIS in tutte e tre le fotocamere: le immagini scattate con nubia Z60 Ultra Leading Version sono molto buone, hanno un buon bilanciamento delle tonalità ed il rumore è ben gestito anche quando ci si trova in condizioni di luce estremamente bassa e si usa la fotocamera ultra-wide.

Migliora anche la fotocamera frontale sotto il display, che è da 12 megapixel e che è accompagnata da un algoritmo di elaborazione software che ne ottimizza gli scatti. Certo, rimane comunque una fotocamera sotto lo schermo e quindi non è al livello di una fotocamera tradizionale, ma gli sforzi fatti da nubia sono evidenti ed hanno portato a dei risultati.

Buoni i video, che possono essere registrati alla risoluzione massima di 8Ka 30 FPS o in 4k a 120 Fps. Scendendo al 4k a 60 fps si potranno utilizzare tutte le fotocamere senza perdere in risoluzione e la presenza dell’OIS in tutte e tre le ottiche garantisce una buona stabilizzazione generale.

Hardware e prestazioni

Ora, se questo nubia Z60 Ultra è stato chiamato Leading Version, è per via del processore che utilizza. È appunto animato da un Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3 Leading che, rispetto al Gen 3 “liscio”, è overclockato nella CPU, che sale da 3.3 a 3.4 GHz, e nella GPU, che sale da 903 MHz a 1 GHz. La memoria RAM è di tipo LPDDR5X, mentre la memoria interna è di tipo UFS 4.0.

Ne conseguono prestazioni di altissimo livello in ogni scenario d’uso. Che lo si usi per il gaming, o che lo si usi per il rendering di video ad alta risoluzione, che si usi per il web browsing o che lo si usi per applicazioni più pesanti, nubia Z60 Ultra Leading Version non farà mai una piega e garantirà il massimo delle prestazioni possibili in un dispositivo Android.

Prestazioni che, tra l’altro, non vengono influenzate troppo dalle temperature: nei nostri test abbiamo rilevato un thermal throttling poco marcato che si è iniziato a verificare addirittura a metà dello stress test di AnTuTu: una cosa super positiva, mai vista in nessun altro smartphone animato dal nuovo SoC di Qualcomm.

Ottima anche l’idea di nubia di implementare una tecnologia di Intelligenza Artificiale per ottimizzare l’utilizzo della memoria, con la quale i dati delle app in background vengono compressi e scambiati dinamicamente per migliorare l’efficienza del sistema.

Buono l’audio in capsula, così come la connessione alle reti cellulari 5G e alle reti WiFi 7. L’audio stereofonico è ben bilanciato ed il sensore per le impronte digitali sotto lo schermo si è sempre rivelato preciso e veloce. Peccato per la mancanza del supporto all’eSIM, che avrebbe reso più completo lo smartphone.

Software

nubia Z60 Ultra Leading Version arriva animato da Android 14 personalizzato dalla MyOS e, secondo quanto dichiarato dal brand, riceverà 3 anni di aggiornamenti di sicurezza e major update. È un’interfaccia che ormai abbiamo imparato a conoscere bene, che non porta con sé nessuna novità di rilievo rispetto alla versione “liscia” dello smartphone e che continua a garantire un’esperienza Android perlopiù stock, al netto di alcune funzionalità aggiuntive.

C’è una barra laterale per l’apertura rapida delle app, è possibile accelerare le animazioni di sistema per rendere più fluida la GUI, si può personalizzare l’interfaccia in tutti i particolari comprese le animazioni di sblocco, le notifiche etc.

È anche presente una modalità gioco simile a quella che si trova nei modelli REDMAGIC, che offre preset e funzionalità per ottimizzare l’esperienza di gioco. Insomma, nei nostri test il nubia Z60 Ultra Leading Version si è rivelato sempre fluido e molto veloce anche se il brand dovrebbe prestare più attenzione alla cura di alcune sezioni che, ad esempio, presentano degli errori di traduzione.

Batteria e ricarica

La batteria è da 6000 mAh ed è senza dubbio un altro punto di forza di questo nubia Z60 Ultra Leading Version. Nei nostri test lo smartphone si è dimostrato in grado di arrivare a fine giornata con un utilizzo molto intenso e con una carica residua di circa il 20%, il che mi fa pensare che con un uso “normale” potrebbe arrivare ai due giorni senza troppi problemi. Anche impostando lo schermo con un refresh rate fisso di 120 Hz ed aumentando la luminosità non si avranno problemi di sorta.

Ottima anche la ricarica, che è veloce a 80w e supporta lo standard Power Delivery che permetterà di utilizzare caricabatterie di terze parti. Purtroppo, però, manca la ricarica wireless ed è un peccato notare questa assenza in uno smartphone che – di fatto – nonostante il prezzo più contenuto è un top di gamma a tutti gli effetti.

Prezzo e verdetto finale

Nubia Z60 Ultra Leading Version è disponibile in Italia tramite lo store ufficiale a partire dal prezzo di 729 euro per la versione di 8/256 GB, salendo a 779 euro per quella da 12/256 GB, 879 euro per quella da 16/512 GB e 979 euro per quella da 16 GB/1 TB. Inoltre, tramite il box in basso potreste acquistarlo in sconto di 30 euro con un coupon.

Prezzi davvero aggressivi per uno smartphone che si migliora rispetto al modello di inizio anno e che nei nostri test si è confermato un dispositivo potente e capace. Il processore overclockato lo rende tra i più potenti in circolazione, la fotocamera da 35mm è una nota distintiva importante e l’autonomia è un grande punto di forza.

Peccato per l’assenza della ricarica wireless e del supporto per le eSIM: se queste due funzionalità fossero state presenti, al suo prezzo di vendita nubia Z60 Ultra Leading Version sarebbe stato sicuramente il best buy di questa estate 2024.



