Recensione Anker SOLIX 2 Pro: la rivoluzione del fotovoltaico da balcone?

Oggi vi parliamo di un prodotto che sicuramente genererà discussioni. Si chiama Anker Solix 2 Pro, è un sistema fotovoltaico da balcone che, però, cambia totalmente approccio al concetto stesso di “fotovoltaico da balcone” grazie ad un concept “tutto in uno” che integra in un solo dispositivo un micro-inverter ed una batteria d’accumulo e che, tra le altre cose, è progettato con una struttura modulare in modo da essere “espanso” fino a 9.6 kWh.

Insomma, il concetto è semplice: Anker Solix 2 Pro è la soluzione con cui il brand tenta di risolvere alcuni dei (tanti) limiti dei fotovoltaico da balcone plug and play, con una soluzione semplice e più accessibile. Ma ne vale davvero la pena?

Recensione Anker Solix 2 Pro: il fotovoltaico da balcone plug and play diventa semplice

Videorecensione Anker Solix 2 Pro

L’ecosistema

Il sistema pensato da Anker è composto da diversi prodotti, il cui acquisto è non è sempre obbligatorio. Il cuore di tutto è il Solarbank 2 E1600 Pro, che è il dispositivo di nuova generazione presentato dal brand ed è composto da un corpo unico pensato per stare all’esterno e certificato IP65: è quindi resistente ad acqua e polvere e può resistere a temperature che variano dai -20° e i +55°. Al suo interno integra un microinverter, una batteria da 1.6 kWh e ben 4 controller per i pannelli solari: a differenza delle altre soluzioni da balcone non richiede più il microinverter esterno, il che semplifica molto di più l’installazione.

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot

Sul fianco sinistro sono presenti quattro coppie di prese per i pannelli, che supportano ognuna fino a 600w, raggiungendo un input massimo di fotovoltaico dd 2400w: se volete risparmiare, il brand vende anche la versione Plus, che gestisce 2 pannelli invece che 4. Sulla destra invece c’è l’uscita del cavo da collegare alla presa domestica ed un’ulteriore presa schuko che supporta un output massimo di 1 kW, e che potrebbe essere utile per collegare dispositivi senza passare nella linea di casa, o in caso di blackout. Se va via la corrente, il sistema non alimenterà casa ma si potrà utilizzare solo questa presa.

Ci sono poi le batterie aggiuntive, acquistabili separatamente, che hanno un’altra peculiarità: il connettore modulare. Anker Solix 2 Pro è un vero e proprio sistema modulare, nel quale non ci sono cavi tra una batteria e l’altra ed il montaggio è stato semplificato grazie ad un plug proprietario. Una cosa comodissima che, però, ovviamente limita l’utilizzo solo alle batterie proprietarie Anker Solix.

Screenshot

Si tratta comunque di ottime batterie LiFePO4 che il brand garantisce per 15 anni con il 70% di capacità rimanente dopo 6000 cicli di ricarica e l’80% di capacità residua dopo 5000 cicli. Il sistema può essere espanso fino ad un massimo 5 batterie aggiuntive (ognuna da 1.6 kWh) per un massimo di 9.6 kWh di accumulo.

Screenshot

I pannelli sono disponibili in diversi tagli, nel nostro caso abbiamo montato 4 pannelli da 445w, che possono essere posizionati o a terra, oppure a ringhiera come nel nostro caso. La cosa buona è che si tratta di pannelli dotati di diodo di bypass grazie al quale, qualora una zona dovesse andare in ombra, continueranno a produrre energia.

E infine c’è lo Smartmeter, che è il vero tocco di genio di tutto il sistema. Va montato nel salvavita ed è dotato di una piastra amperometrica con la quale misurerà i consumi di tutta la casa in tempo reale. E così come il sistema principale, anche lo smart meter si connette al WiFi per entrare in comunicazione con l’E1600 Pro per comunicargli, con uno scarto massimo di 3 secondi, le variazioni nel consumo.

A che serve tutto questo? Detto fatto: grazie alla base di accumulo integrata e allo smart meter, Anker Solix 2 Pro ottimizzerà l’erogazione dell’energia per l’autoconsumo, distribuendo alla rete esclusivamente l’energia necessaria per il fabbisogno della casa, ed accumulando la restante. Nei limiti degli 800w.

Perché il più grande “limite” di questi sistemi mini-fotovoltaici è proprio che l’erogazione alla rete domestica di casa deve essere inferiore ad 800w: e badate bene, se la corrente erogata è pari ad 800w non è a norma, se arriva ad un massimo di 799w allora sì.

L’installazione

All’interno delle confezioni troverete tutto il necessario per l’installazione dell’Anker Solix 2 Pro, a patto che non abbiate particolari necessità di posizionamento che richiedono particolari lunghezze dei cavi. Quelli che escono in confezione sono sufficienti a coprire un po’ le principali situazioni, ma nel montaggio del mio sistema ho dovuto acquistarne degli altri, scegliendo di non optare per una prolunga ma creando un collegamento diretto.

Ma anche se si tratta di fatto di un sistema “plug-and-play”, dimenticate di montare tutto da soli, per diversi motivi. In primis i pannelli sono grandi e pesanti, il montaggio delle staffe è molto semplice ma per alzarli e posizionarli serviranno almeno due persone. Tre se li si vuole appendere alla ringhiera del balcone.

Screenshot

Poi, è pur vero che una volta acceso il sistema e collegati i pannelli e l’eventuale batteria aggiuntiva non bisognerà far altro che inserire la schuko nella presa del balcone (o del giardino) e configurare il tutto con l’applicazione, ma per la normativa vigente la presa a cui si collega il sistema deve essere dedicata, riconoscibile, con una linea diretta al contatore e dotata di un interruttore differenziale dedicato nel quadro elettrico. Sia chiaro, non che non funzioni se non si rispettano questi requisiti, ma la normativa richiede tutto questo e, come vedremo, non rispettare i requisiti significa poi non poter dichiarare il sistema al distributore dell’energia elettrica.

C’è poi anche lo smart meter, che a mio avviso è un accessorio essenziale se si vuole sfruttare a pieno il sistema di Anker, ma dovrà essere montato nel quadro elettrico, e per farlo sarà necessario l’intervento di un elettricista. Elettricista che dovrà poi anche rilasciare uno schema elettrico, necessario per la dichiarazione dell’impianto tramite la procedura semplificata.

Screenshot

Insomma capirete che, sì, si tratta di un sistema estremamente semplice da montare, ma che comunque non si tratta di uno di quei prodotti che si comprano, si aprono e si usano.

Una volta montato, poi, bisognerà comunicarlo al gestore dell’infrastruttura della propria zona che, no, non è l’azienda a cui si paga la bolletta ma l’ente proprietario del contatore (nel mio caso sono cliente Octopus Energy ed il mio gestore è e-distribuzione): per farlo vi servirà l’aiuto di un elettricista per la realizzazione dello schema elettrico (che non è una certificazione). Inoltre, se siete in un condominio bisognerà avvisare i condomini della presenza dei pannelli (se visibili) e, soprattutto, verificare eventuali vincoli paesaggistici.

Come funziona e quanto produce

Sto provando Anker Solix 2 Pro da circa due settimane e, devo ammetterlo, sono stato piuttosto fortunato in quanto ad esposizione. La mia casa è quasi perfettamente esposta a sud e, per questo, ho deciso di montare i pannelli direttamente sulla ringhiera del balcone, anche perché Anker Solix ci ha mandato 4 pannelli RS40P Solar Panel da 445 W ognuno, per un totale di 1780w, che sono circa 2 metri l’uno: capirete quindi che se avessi posizionato i pannelli per terra non solo sarebbero sempre stati leggermente in ombra, ma il balcone non sarebbe stato più agibile.

Screenshot

Va quindi considerato che i risultati che esporrò sono in una condizione “quasi” ideale, che difficilmente potrebbe essere indicativa per la maggior parte degli italiani a meno che non si decida di montarli sulla ringhiera e non si sia fortunati come me nell’esposizione.

Screenshot

Va comunque considerata una cosa molto importante: l’inverter utilizza 4 MPPT (i controller per i pannelli) e consente quindi l’installazione dei pannelli in parallelo. E il vantaggio è enorme perché, controllandoli singolarmente, qualora uno dei pannelli dovesse andare in ombra e non produrre più non pregiudicherebbe la produzione degli altri. Ed un plus non indifferente rispetto agli altri prodotti della categoria, soprattutto considerando che si tratta di un sistema che permette di sovradiamensionare i pannelli arrivando ad un massimo di 2400w di produzione, senza violare alcuna normativa perché l’immissione in rete è sempre da 799w massimo.

Ma come funziona? Quanto produce? Tutti i dati statistici sono disponibili nell’applicazione di Anker, che è fatta benissimo (al netto di un piccolo bug), e che grazie allo smart meter vi consentirà di avere una visione molto chiara di tutto il consumo energetico domestico, la produzione e la quantità di energia erogata alla casa, alla rete e all’accumulo.

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot

Tramite l’applicazione si avrà accesso ad un grafico in tempo reale della produzione istantanea dei pannelli, della ricarica, dell’erogazione in rete dell’energia e, soprattutto, di quanta energia l’inverter sta distribuendo a casa e quanta alla base di accumulo. Si potrà anche impostare anche una programmazione manuale relativa all’ora e ai giorni in cui erogare un certo quantitativo di energia, oppure lasciare gestire tutto allo smart meter in modo da ottimizzare l’autoconsumo.

Nell’app viene anche evidenziato il risparmio economico e di CO2 e c’è un interessante dato che mostra in che percentuale il vostro consumo energetico giornaliero è stato soddisfatto dalla rete elettrica, dal sole o dalla batteria.

Ora, nel mio scenario di installazione, nelle settimane in cui ho montato tutti e quattro i pannelli (inizialmente ne ho montati solo due) ho prodotto 100.64 kWh con 10 giornate perfettamente soleggiate su 14. Ho una buona tariffa energetica e pago circa 0.12 euro per kWh: in sostanza in questo lasso di tempo ho risparmiato circa 12.07 euro.

Il problema principale nel calcolo dell’ammortamento però, è che in realtà entrano in gioco talmente tanti fattori che è difficilissimo quantizzarlo, soprattutto in così poco tempo. Innanzitutto l’esposizione è fondamentale, e in questo sono stato fortunato, ma poi dipende molto dalle condizioni climatiche, dal periodo dell’anno etc. Quindi no, non parlerò di ammortamento del sistema, perché non sono ancora in grado di valutare il rendimento nell’arco dell’anno: per questo, l’appuntamento è ad agosto 2025 con una riprova dopo 1 anno.

Screenshot

A mio avviso la cosa importante da tenere in considerazione è un’altra: il mini fotovoltaico rientra nelle detrazioni al 50%, ma serve un pagamento con bonifico “parlante” che non è possibile fare sul sito Anker. Il mio consiglio quindi, è quello di rivolgersi ad un professionista che farà da “tramite” per l’acquisto e vi aiuterà nel montaggio.

Ed il punto fondamentale di tutta la storia è questo: anche senza detrazione potrebbe essere un sistema molto conveniente, ma la cosa importante è riuscire ad esporre i pannelli al meglio e, soprattutto, capire il corretto numero di pannelli e di batterie di cui si avrebbe bisogno. Valutate le vostre esigenze e spendete in proporzione, non sovradimensionate il sistema perché vi troverete a “regalare” energia alla rete elettrica.

Screenshot

Ad ogni modo, il sistema ha una mancanza: non è possibile impostare un blocco per la distribuzione dell’energia in rete. E qui nasce un’altra discussione: c’è una sorta di “leggenda metropolitana” secondo la quale, qualora si immettesse energia in rete, ce la si ritroverebbe addebitata in bolletta addebitata come energia consumata. Per essere certo di questa cosa ho fatto una serie di controlli al contatore (accertandomi di avere un contatore bidirezionale – essenziale – che i consumi dichiarati dall’app siano al pari di quelli rilevati dal contatore e, soprattutto, che il consumo del mese non aumentasse considerando l’energia che ho immesso in rete. Tutto ok. Poi però, per essere sicuro ho contattato il mio fornitore elettrico, Octopus Energy, chiedendogli proprio se l’energia immessa in rete mi sarebbe stata addebitata: la loro risposta è stata “tranquillo, noi fatturiamo solo l’energia che consumi”.

Quindi pace, almeno per quel che mi riguarda non ho problemi di sorta, ma il mio consiglio è sempre di chiedere al proprio gestore, perché solo così potrete essere certi di non incorrere in addebiti inaspettati.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita del sistema Anker Solix 2 Pro varia in base al kit che si decide di acquistare. Dal 12 al 25 agosto è attivo Anker SOLIX FanFest, che mette in sconto praticamente qualsiasi prodotto del brand fino al 33%. Ad esempio, il mio kit composto da 1 Solarbank 2 E1600 Pro, 1 batteria aggiuntiva da 1600w, 4 pannelli da 445W IBC e 1 smart meter ha un prezzo di 4183.00 euro, con circa 901 euro di sconto, ma i prezzi variano in base alla configurazione per cui si decide di optare: vi consiglio di farvi un giro sul configuratore di Anker SOLIX per avere un’idea più chiara.

Screenshot

Ed il punto è questo: la soluzione pensata da Anker è davvero geniale, perché risolve tanti dei limiti relativi a questa tipologia di sistemi ed azzera al massimo gli sprechi di energia. È semplice da installare, la burocrazia è semplificata, e lo smart meter è davvero quella marcia in più in grado di ottimizzare il tutto.

È chiaro però che ognuno dovrà fare i propri calcoli in base al costo e i benefici di un sistema del genere, soprattutto considerando l’esposizione dei pannelli e, aggiungo, mi sarebbe piaciuto che quelli di Anker avessero pensato ad un servizio di installazione ufficiale, ma che Anker Solix 2 Pro sia una vera rivoluzione del settore è un dato di fatto: quando i prezzi inizieranno a diventare davvero più “accessibili”, allora sono sicuro che vedremo sui balconi delle case tanti pannelli solari quante antenne paraboliche.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le