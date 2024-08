La ricarica Realme 300W sarà incredibile: annunciata la data ufficiale

Nella corsa all’evoluzione della ricarica rapida, una delle compagnie maggiormente impegnata a diventare la leader del settore è senza ombra di dubbio Realme. Questo grazie al suo essere sub-brand di OPPO, che per prima ha sdoganato questo concetto con la sua primissima versione della VOOC, dando il via ai vari standard che abbiamo conosciuto negli anni e che adesso culmineranno in una potenza record da 300W.

Abbiamo una data di lancio per la ricarica rapida a 300W targata Realme

Era il 2014 quando OPPO creava la sua ricarica rapida VOOC, che al tempo aveva una potenza di 20W e che nel tempo non solo è aumentata di efficacia (diventando Super VOOC) ma è stata declinata in più versioni. Nel caso di OnePlus è stata rebrandizzata prima come Dash Charge e poi come Warp Charge, e Realme sotto forma di SuperDart.

Cambiano i nomi ma non la sostanza: essendo la casa madre, è OPPO a realizzare le tecnologie che poi vengono importate sugli smartphone dei suoi sub-brand. E infatti nel 2023 venne rivelato dalle voci di corridoio che l’azienda cinese stesse lavorando alla risposta alla rivale Xiaomi, preparando una ricarica che si elevasse alla potenza record di 300W. Fra i vantaggi di avere sub-brand c’è anche quello di poterli sfruttare per testare innovazioni del genere e poi eventualmente introdurle anche sui modelli del marchio principale.

Mentre OPPO Find X7 Ultra si carica a 100W, vari top di gamma Realme salgono a 120W e 150W, con alcuni che toccano il picco dei 240W. Adesso è ufficiale: il 14 agosto scopriremo la “svolta tecnologica” a 300W, anche se probabilmente non verrà annunciato uno smartphone commerciale che la porterà sugli scaffali.

Quasi sicuramente verrà mostrato un prototipo capace di caricarsi così tanto velocemente: se Realme GT Neo 5 aka Realme GT 3 ci mette 10/11 minuti, ci si aspetta che una potenza tale permetta di passare dallo 0% al 100% in circa 5 minuti. Ma chi sarà la prima azienda a portarla sul mercato, Realme o Xiaomi che l’ha già presentata più di un anno fa?

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le