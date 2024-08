Realme Narzo 70 Turbo è il più sportivo della serie e guarda alle auto da corsa

L’ultima generazione della serie Narzo sta per guadagnare una nuova aggiunta: l’azienda asiatica ha confermato il debutto di Realme Narzo 70 Turbo, uno smartphone decisamente atipico per la sua fascia di prezzo. Si tratta di un modello stiloso e sportivo, con un look tutto ispirato al mondo delle auto da corsa!

Realme Narzo 70 Turbo confermato: ecco le prime immagini del nuovo medio gamma dal look sportivo

Crediti: Realme

Questa non è la prima volta che Realme trae ispirazione dal mondo delle corse: basti pensare al look di GT Neo 5 oppure al Legend Racing Design di GT Neo 3, in entrambi i casi con un occhio di riguardo proprio alle corse automobilistiche, o magari alle Buds Air 3 Le Mans Edition (basta solo il nome per capire). Ora il legame tra il brand e questo particolare mondo si fa ancora più forte e sfocia perfino nella fascia media con Realme Narzo 70 Turbo.

Crediti: Realme

Il nuovo smartphone della gamma non ha ancora una data di presentazione, ma arriverà a stretto giro; il lancio è previsto in India e non sappiamo se troverà spazio alle nostre latitudini (la serie Narzo manca in Italia da diversi modelli). Intento l’azienda ha pubblicato anche le prime immagini ufficiali, che mostrano uno smartphone dal look sportivo e pieno di stile, chiaramente ispirato alle auto da corsa. Non ci sono dettagli tecnici ufficiali (per ora) ma i teaser promettono performance di tutto rispetto che strizzano l’occhio al gaming ed un corpo sottile (7,6 mm).

Crediti: Realme

Al momento è stata mostrata solo la colorazione Yellow, ma ci sarebbero anche altre due varianti (Green e Purple). Realme Narzo 70 Turbo avrebbe dalla sua uno schermo AMOLED flat a 120 Hz, un chipset MediaTek ed un tripla fotocamera con un sensore principale da 50 MP; presente anche un ingresso mini-jack da 3,5 mm per le cuffie. Il dispositivo rappresenta il terzo membro della serie dopo Realme Narzo 70 Pro, Narzo 70 e Narzo 70x.

