Realme GT 7 Pro avrà la ricarica più veloce di sempre? La risposta nei nuovi leak

La compagnia cinese ha lanciato da poco i nuovi modelli GT 6 e GT 6T, ma già si parla del futuro della serie. Il prossimo Realme GT 7 Pro sembra sempre più vicino ed ora un noto insider asiatico svela qualche dettaglio in più sulle sue caratteristiche e alza il sipario anche sulla super ricarica rapida da 300W!

Realme GT 7 Pro sarà il primo top di gamma con ricarica da 300W?

Crediti: Weibo

Tuttavia è bene tirare subito il freno: no, Realme GT 7 Pro non avrà il supporto alla ricarica da 300W. Lo rivela l’insider Digital Chat Station, rispondendo ai commenti su Weibo (il social cinese per eccellenza). Il prossimo top di gamma di casa Realme dovrebbe arrivare con la certificazione IP69 (il massimo grado di protezione contro polvere ed acqua) e perfino il già anticipato lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto il display (più preciso e reattivo rispetto al classico sensore ottico). L’evento di lancio sarebbe anche il palcoscenico dove Realme dovrebbe presentare al mondo la sua tecnologia di ricarica da 300W: quest’ultima è stata già anticipata nel corso di un’intervista ed è frutto di OPPO. Anche Xiaomi ha mostrato questa novità e ora manca solo un dispositivo commerciale.

Tornando a Realme GT 7 Pro, l’insider ha sottolineato che il flagship non arriverà a 300W nonostante la presentazione durante lo stesso evento: secondo i leak precedenti dovremmo avere il supporto ai 100W o ai 120W (qui trovate tutte le indiscrezioni su GT 7 Pro). Ricordiamo che l’azienda cinese ha già lanciato uno smartphone con ricarica stellare (GT 5 a 240W) ma al momento le voci sul prossimo modello non puntano in direzione di una potenza così elevata. Tuttavia ci sarebbe una batteria maggiorata, da 6.000 mAh o perfino da 6.100 mAh.

Potremmo anche avanzare un’ipotesi: Realme GT 7 Pro potrebbe avere una variante speciale con una batteria meno capiente e i 300W (non sarebbe la prima volta che l’azienda lancia un dispositivo in due versioni, in base alla potenza di ricarica). Ovviamente ribadiamo che si tratta solo di un’ipotesi, quindi restiamo in attesa di saperne di più!

Realme GT 7 Pro – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 8,7 mm

Certificazione IP69

Display OLED 8T LTPO 1.5K+

Lettore d’impronte sotto il display (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core

GPU Adreno

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 6.000 mAh o 6.100 mAh con ricarica rapida da 100W o 120W

o con ricarica rapida da o Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, USB Type-C, Speaker stereo, sensore IR, NEXT AI (assistente AI)

Fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/???) con OIS e ultra-wide e teleobiettivo a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X)

(f/???) con OIS e ultra-wide e teleobiettivo a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X) Selfie camera da ??? MP (f/???)

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

