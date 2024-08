Realme C63 5G ufficiale: cambia tutto, nella forma e nella sostanza

Dopo aver presentato la versione base sotto forma di Realme C63 4G, oggi ne è stato annunciato il modello più avanzato con il nome di Realme C63 5G. Oltre ad avere il supporto alla connettività di ultima generazione, lo smartphone low-cost prende quanto visto col modello 4G cambiando praticamente tutto, sia fuori che dentro.

Realme C63 5G è il nuovo modello di smartphone della serie low-cost C

Realme C63 5G viene proposto nelle due colorazioni Starry Gold e Forest Green, in una scocca certificata IP64 che misura 165,6 x 76,1 x 7,94 mm e che pesa 192 grammi. È leggermente più piccolo, con uno schermo punch-hole che scende da 6,75″ a 6,67″, sempre HD+ (1.604 x 720 pixel) ma con refresh rate non a 90 ma a 120 Hz, con campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità fino a 500 nits.

Al posto della piattaforma hardware UNISOC a 12 nm, qua c’è il Dimensity 6300 di MediaTek, SoC 6 nm che comprende una CPU octa-core (2 x 2,4 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55), GPU Mali-G57 MC2 e memorie LPDDR4X e UFS 2.2 con microSD. La batteria rimane una 5.000 mAh ma la ricarica peggiora, scendendo da 45W a 10W; lo stesso vale per il comparto fotografico, la selfie camera rimane una 8 MP f/2.0 mentre quella posteriore passa da 50 a 32 MP f/1.85 con lente secondaria di profondità.

La scheda tecnica si completa con connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C, GPS, speaker mono, doppio microfono, ingresso mini-jack e software Android 14 con Realme UI 5.0. Realme C63 5G è disponibile in India al prezzo di 10.999 Rs (119€) per la variante da 4/128 GB, salendo a 11.999 Rs (130€) per quella da 6/128 GB e 12.999 Rs (141€) per quella da 8/128 GB.

