Realme C63 5G: la nuova versione del budget phone ha una data

A distanza di poche settimane dal lancio in Italia, Realme C63 sta per ritornare ma questa volta si tratta della versione 5G. La compagnia asiatica ha svelato la data di presentazione e c’è anche una prima immagine che ci permette di dare uno sguardo al design: peccato che al momento il lancio sia fissato solo per il mercato indiano (teniamo le dita incrociate per le nostre latitudini).

Realme C63 5G: il budget phone ha una data di presentazione e c’è anche la prima immagine

La versione 4G – Crediti: Realme

Il lancio di Realme C63 5G è fissato per il 12 agosto, quindi tra pochissimi giorni. Oltre a confermata la data d’uscita, il primo teaser poster conferma anche il design del budget phone. Di recente Realme ha presentato il modello C63 4G in Italia ma la nuova versione 5G è in arrivo con un look leggermente diverso. La fotocamera è sempre inserita in un modulo squadrato, ora posizionato al centro della parte superiore della scocca. Sembra che avremo ancora una volta una dual camera, ma con quattro alloggiamenti (uno è occupato dal Flash LED). Frontalmente, un ampio schermo flat con un punch hole per la selfie camera.

La nuova versione 5G – Crediti: Realme

Il tasto di accensione posizionato di lato sembra integrare un lettore d’impronte digitali. A parte questi dettagli non ci sono altri indizi: Realme non ha ancora svelato le specifiche tecniche del suo prossimo budget phone. Probabilmente Realme C63 5G attingerà al modello LTE per alcuni aspetti: forse troveremo nuovamente uno schermo da 6.74″ (ma LCD) a 90 Hz, una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 45W ed una fotocamera da 50 MP. Ovviamente restiamo in attesa di una conferma da parte dell’azienda (di certo non mancheranno altri teaser nel corso dei prossimi giorni).

