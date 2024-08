Realme C61 ufficiale: il primo entry-level resistente all’acqua arriva in Italia

Nell’arco di pochi mesi abbiamo avuto prima Realme C65, poi Realme C63 e adesso è arrivato il turno del più modesto del trittico, Realme C61. Ma anche se si tratta dello smartphone più economico fra i tre, mantiene un tratto gradito della loro scheda tecnica, ovvero la certificazione IP54 contro polvere e acqua: il budget phone è anche resistente alle cadute ed è dotato della funzione Rainwater Smart Touch (lo schermo è reattivo anche se bagnato). Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa novità, compresi prezzo e disponibilità in Italia!

Realme C61 è il primo smartphone economico del brand a resistere all’acqua: specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Realme

Rispetto al fratello maggiore C65 (dotato di uno schermo punch-hole) Realme C61 adotta un display con notch a goccia, un pannello LCD da 6,5″ HD+ (1.600 x 720 pixel) con densità di 270 PPI, refresh rate a 90 Hz e vetro protettivo rinforzato. Il SoC è lo stesso UNISOC Tiger T612 di C65, a 12 nm con CPU octa-core (2 x 1,8 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55) e GPU Mali-G57. Particolarmente apprezzabile anche la batteria, una 5.000 mAh che nonostante la fascia di prezzo contenuta presenta il supporto alla ricarica rapida a 45W. La scheda tecnica offre anche doppia fotocamera da 50 MP con sensore di profondità, selfie camera da 8 MP, speaker stereo, connettività dual SIM 4G, Bluetooth 5.0, GPS, porta IR, USB-C e sensore ID laterale.

Nelle colorazioni Safari Green e Marble Black (ma nel nostro paese la versione verde è sostituita da una dorata), Realme C61 è disponibile in Italia al prezzo di 179,9€ per la sola variante da 6/256 GB. Il nuovo budget phone sarà in vendita dal 1 settembre e potrà essere acquistato in offerta lancio a 149,9€.

