Realme mostra la sua ricarica da 320W: bastano meno di 5 minuti!

Il 14 agosto Realme presenterà al mondo la sua ricarica ultra rapida da ben 320W, una novità che sarà in grado di offrire performance elevate in tutta sicurezza. Per ora non è dato di sapere quale sarà il primo smartphone al mondo ad avere questa feature, ma nel frattempo la compagnia cinese ha già mostrato in video le sue potenzialità.

Realme 320W: la nuova tecnologia di ricarica rapida mostrata per la prima volta in video

Mancano solo pochi giorni al debutto della ricarica da 320W di Realme: al momento la casa asiatica si è limitata a confermare il debutto per il 14 agosto, tuttavia non è dato di sapere su quale smartphone debutterà. Si è parlato di Realme GT 7 Pro, il prossimo top di gamma del brand, ma secondo un noto insider quest’ultimo non si spingerà fino ai 320W. Aspettando di saperne di più è trapelato un video in cui il VP di Realme mostra la nuova tecnologia di ricarica da 320W in azione: bastano solo 35 secondi per raggiungere il 17% di carica della batteria!

Secondo quanto rivelato in precedenza, sarà in grado di caricare un telefono da 0 al 100% in meno di 5 minuti, un risultato davvero stellare rispetto ai circa 100 minuti necessari per ricaricare Realme GT Neo 5 (con tecnologia da 240W). Comunque nonostante il video di prova ancora non conosciamo la capacità della batteria ed il tempo preciso per raggiungere il 100%. Sicuramente questi dettagli saranno forniti durate l’evento di presentazione del 14 agosto, quindi sarà necessario pazientare ancora qualche giorno. Ricordiamo che Xiaomi ha presentato la sua ricarica da 300W ma fino ad ora non è stato ancora lanciato sul mercato un telefono con questa caratteristica. Sarà lo stesso anche per Realme o avremo presto uno smartphone in grado di raggiungere e superare i 300W?

