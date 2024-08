Realme 13/13+ vs Realme 12/12+: quali sono le differenze

Dopo aver visto cosa cambia tra la serie Realme 13 Pro e 12 Pro è tempo di guardare anche ai modelli più economici della famiglia. In questo confronto tra Realme 13/13+ 5G vs Realme 12/12+ 5G andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le differenze sia in termini di design che di specifiche, ovviamente senza mettere da parte il prezzo (che poi è di certo uno degli aspetti più importanti).

Realme 13/13+ vs Realme 12/12+: dettagli e differenze tra le due serie di mid-range 5G

DESIGN a confronto

Il nostro confronto tra mid-range non può che partire dal design dei quattro smartphone. Realme 12 e 12+ 5G presentano uno stile che unisce che riprende il modulo fotografico circolare della gamma Realme 11, ma arricchendola con nuove migliorie estetiche. Il modulo centrale è stato ridisegnato con un look che si ispira a quello degli orologi di lusso, con una striscia centrale decorata con un intricato motivo a losanghe 3D, che riproduce la trama dei cinturini; i dispositivi presentano bordi dritti (in metallo) e schermi flat (con punch hole centrale). Oltre a delle piccole differenze estetiche cambiano anche i materiali della cover, ossia vetro per Realme 12 5G e pelle vegana premium per 12+ 5G.

Con Realme 13 e 13+ 5G il tipico design della serie ha un altro balzo in avanti: viene mantenuto il modulo circolare contenente fotocamere e flash, ma stavolta la scocca è realizzata con una doppia finitura. Quella inferiore presenta un motivo che ricorda le venature del marmo, con un effetto elegantissimo. Ritroviamo i bordi dritti e il punch hole centrale, mentre per i materiali è stato utilizzato solo il vetro (quindi niente cover in pelle, presente invece per la gamma 13 Pro).

SPECIFICHE a confronto

Realme 13 5G Realme 13+ 5G Realme 12 5G Realme 12+ 5G Dimensioni 165,6 x 76,1 x 7,79 mm per 190 grammi 161,7 x 74,7 x 7,6 mm per 185 grammi 165,6 x 76,1 x 7,69 mm per 188 grammi 162,95 x 75,45 x 7,87 mm per 190 grammi Impermeabilità IP64 IP65 IP54 IP54 Display • LCD

• flat

• 120 Hz

• 6,72″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

• 950 nit

• Smart Touch anti-pioggia • AMOLED

• flat

• 120 Hz

• 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

• 2.000 nit

• 8 bit

• Smart Touch anti-pioggia • LCD

• flat

• 120 Hz

• 6,72″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

• 950 nit

• 8 bit • AMOLED E4

• flat

• 120 Hz

• 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

• 2.000 nit

• 8 bit

• Smart Touch anti-pioggia Chipset MediaTek Dimensity 6300 (6 nm TSMC) MediaTek Dimensity 7300 Energy (4 nm TSMC) MediaTek Dimensity 6100+ (6 nm TSMC) MediaTek Dimensity 7050 (6 nm TSMC) CPU 2 x 2,4 GHz A76

6 x 2,0 GHz A55 4 x 2,5 GHz A78

4 x 2,0 GHz A55 2 x 2,2 GHz A76

6 x 2,0 GHz A55 2 x 2,6 GHz A78

6 x 2,0 GHz A55 GPU Mali-G57 MC2 Mali-G615 MP2 Mali-G57 MP2 Mali-G68 MC4 RAM 8 GB LPDDR4X 8/12 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR4X 8/12 GB LPDDR4X ROM 128/256 GB UFS 2.2 128/256 GB UFS 3.1 256 GB UFS 2.2 256/512 GB UFS 2.2 Raffreddamento Al liquido con camera di vapore da 2.249 mm2 e realizzata in acciaio inossidabile Al liquido con camera di vapore da 6.050 mm2 e realizzata in acciaio inossidabile Passivo Passivo Micro SD ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Sicurezza Lettore d’impronte laterale Lettore d’impronte ottico sotto lo scherm Lettore d’impronte laterale Lettore d’impronte ottico sotto lo scherm Fotocamera • 50 MP f/1.8, PDAF, OIS

• 2 MP profondità, f/2.45 • 50 MP LYT-600 f/1.8, PDAF, OIS

• 8 MP ultra-wide, f/2.2

• 2 MP profondità, f/2.45 • 108 MP f/1.75, PDAF, zoom 3x, OIS

• 2 MP profondità, f/2.4 • 50 MP LYT-600 f/1.88, PDAF, OIS

• 8 MP ultra-wide, f/2.2

• 2 MP macro, f/2.4 Selfie 16 MP (f/2.45) 16 MP (f/2.45) 8 MP (f/2.0) 16 MP (f/2.45) Batteria 5.000 mAh 5.000 mAh 5.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 45W 80W 45W 67W Ricarica wireless ❌ ❌ ❌ ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ ❌ ❌ WiFi WiFi Dual Band WiFi 6 WiFi Dual Band WiFi 6 Bluetooth 5.3 5.4 5.2 5.2 NFC ❌ (varia in base al mercato) ❌ (varia in base al mercato) ✔️ ✔️ GPS GPS

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS Porta USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 Speaker Stereo Stereo Stereo Stereo Mini-jack cuffie ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Infrarossi ❌ ❌ ❌ ❌ Software al lancio Realme UI 5

Android 14 Realme UI 5

Android 14 Realme UI 5

Android 14 Realme UI 5

Android 14

Le nostre RECENSIONI

Realme 13/13+ vs Realme 12/12+: PREZZO a confronto

Come avvenuto per i modelli Pro, un confronto tra il prezzo di vendita della serie Realme 13 5G e 12 5G è ancora prematuro: la nuova gamma, infatti, è stata lanciata solo in India e per il momento non è ancora arrivata alle nostre latitudini. Il prezzo di partenza in patria è di circa 193€ al cambio attuale; per quanto riguarda Realme 12 e 12+ 5G, entrambi disponibili in Italia, sono stati presentati a partire da 299,9€. Di seguito trovate tutti i tagli di memorie disponibili, con il relativo prezzo.

Realme 13 5G Realme 13+ 5G Realme 12 5G Realme 12+ 5G 8/128 GB 17.999 IRN (193€) 22.999 INR (247€) ❌ ❌ 8/256 GB 19.999 INR (215€) 24.999 INR (268€) 299,9€ 359,9€ 12/256 GB ❌ 26.999 INR (290€) ❌ ❌ 12/512 GB ❌ ❌ ❌ 419,9€

Aspettando il lancio della Realme 13 Series in Italia, vi segnaliamo che i precedenti modelli sono acquistabili a prezzi ribassati. Precisamente, Realme 12 5G è in sconto a 209€ mentre il fratello maggiore 12+ 5G costa (attualmente) 259€; in entrambi i casi le promozioni sono presenti su Amazon, con tanto di spedizione Prime. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

