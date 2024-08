Quali Xiaomi, Redmi e POCO non riceveranno più aggiornamenti dopo il 2024

Un argomento sempre molto discusso all’interno della community degli appassionati, specialmente quella di Xiaomi, è quello degli aggiornamenti software. È ormai evidente agli occhi di tanti che il software è una componente fondamentale, specie quando si tende ad acquistare un prodotto e a tenerlo più a lungo che in passato. I produttori stanno andando in quella direzione, con marchi come Samsung e Google che mantengono aggiornati i propri smartphone e tablet per molti anni.

Aggiornamenti software: quanti ne riceverà ancora il tuo smartphone/tablet Xiaomi?

Anche Xiaomi sta migliorando lato aggiornamenti, seppur non sia ancora paragonabile al lavoro svolto dalle succitate rivali. Modelli di fascia alta come quelli della serie Xiaomi 14, per esempio, riceveranno 4 anni di major update Android e 5 anni di patch di sicurezza, ma così non è per tutti, specialmente per quelli che ricadono nella cosiddetta fascia medio/bassa; se si prende Redmi Note 13, i major update scendono a 2 (ricordiamo che uscì con Android 13 quando c’era già Android 14) e le patch di sicurezza a 4 anni.

Che si parli di fascia alta, media o bassa, ogni smartphone e tablet è prima o poi destinato a non ricevere più aggiornamenti, e nel 2024 diversi modelli riceveranno il loro ultimo aggiornamento.

Prima di tutto, è necessario fare un distinguo fra aggiornamenti Android e aggiornamenti di sicurezza, perché alcuni modelli si fermeranno ad Android 14 (niente Android 15, quindi) ma continueranno a ricevere le patch di sicurezza, e sono i seguenti:

Xiaomi 12 Lite, 11 Ultra, 11 Lite 5G NE, 11T, 11T Pro

Xiaomi Pad 6

Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi 12C, 11 Prime 5G, 10 5G

Redmi Pad, Pad SE

POCO M4 5G

POCO C55

Per quanto riguarda le patch di sicurezza, ecco quali non ne riceveranno più dal 2024 in poi:

Modello Data finale Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 11 Lite 5G

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi 9T 01/03/2024 Redmi Note 10T 5G

POCO M4 5G

POCO M3 Pro 5G 01/04/2024 Redmi Note 10S 01/05/2024 Redmi Note 10 5G 01/06/2024 Redmi Note 8 (2021)

POCO M5s 01/07/2024 Redmi 10 01/11/2024 POCO M4 Pro 5G 11/11/2024 Xiaomi 11 01/12/2024

Qualora non vedeste il vostro modello, sappiate che potrebbe essere già presente nella famigerata lista Xiaomi EOS, acronimo che sta per End of Support e che indica tutti quelli per cui è ufficiale che non arriveranno più aggiornamenti.

