Rivoluzione VAR in Premier League: il fuorigioco adesso si controlla con l’iPhone

La Premier League, il massimo campionato di calcio inglese nonché il più famoso al mondo, ha deciso di rivoluzionare la tecnologia video che verrà utilizzata al VAR (Video Assistant Referee), optando per delle videocamere degli smartphone piuttosto che delle costose attrezzature in 4K. Il motivo? A quanto pare il comparto fotografico di iPhone 15 Pro sarebbe perfetto per questo tipo di compito, grazie ad un frame rate alto ed una risoluzione sufficiente a creare anche delle versioni 3D dei calciatori ripresi nell’inquadratura.

Addio arbitro, adesso il fuorigioco lo controlla iPhone 15 Pro in Premier League

Crediti: Genius Sports

Per il campoionato 2024/25, la Premier League inglese ha stetto un accordo con una compagnia chiamata Genius Sports, che utilizzarà dozzine di iPhone combinati alla tecnologia del machine learning per analizzare le possibili situazioni di fuorigioco in ogni partita. Questo tipo di infrazioni, infatti, spesso può risultare molto difficile da leggere (soprattutto quando ci sono in ballo pochissimi centimetri ed una prospettiva non proprio favorevole) per questo motivo negli ultimi anni il VAR ha aiutato molto a chiarire le posizioni di fuorigioco in campo.

La “Semi-Assisted Offside Technology” (SAOT) di Genius Sports utilizzerà dai 24 ai 48 iPhone (principalmente iPhone 15 Pro) per avere una panoramica completa del campo e delle linee che lo delimitano, in modo da poter analizzare ogni azione ed avere sempre un quadro chiaro delle eventuali situazioni di fuorigioco. Il SOAT, inoltre, creerà una versione accurata in 3D del campo e di ogni giocatore presente sul terreno di gioco, con registrazioni a 100 FPS per analizzare nel dettaglio ogni movimento.

Riuscirà questa nuova tecnologia a spegnere le polemiche sugli arbitraggi, oppure le chiacchiere da bar sport troveranno sempre posto nel cuore dei tifosi? Lo scopriremo soltanto durante la stagione calcistica che sta per iniziare.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le