POCO Pad 5G si avvicina: annunciata la data ufficiale

Aggiornamento 16/08: partono i teaser ufficiali di POCO Pad 5G, trovate tutti i dettagli nell’articolo.

Ci sono stati anni in cui Xiaomi non faceva più parte del mercato dei tablet: oggi non è più così, e non soltanto sotto il marchio principale ma anche quelli secondari come Redmi e POCO. Abbiamo la serie Xiaomi Pad, quella Redmi Pad e la nuova serie POCO Pad, a cui sta per aggiungersi il nuovo modello POCO Pad 5G.

Dopo Xiaomi e Redmi, anche POCO sta preparando il suo primo tablet 5G

La svelano i teaser ufficiali, l’esistenza di POCO Pad 5G, un tablet che non mancherà di avere uno schermo con supporto allo stylus (chiamato POCO Stylus), il ché farà piacere a tutti coloro che vogliono poter usare un pennino per disegnare e prendere appunti; questo dettaglio ci fa presupporre che il prezzo del tablet non sarà particolarmente economico, visto che solitamente questo tipo di pannelli non è presente sui modelli low-cost.

La fascia di prezzo sarebbe confermata dalle indiscrezioni secondo cui il tablet POCO potrebbe concretizzarsi sotto forma di rebrand di Redmi Pad Pro 5G. Se così fosse, ci troveremmo dinnanzi a un prodotto con schermo LCD da 12,1″ 2.5K (2.560 x 1.600 pixel) a 120 Hz con protezione Gorilla Glass 3, SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm con CPU octa-core fino a 2,4 GHz A78 e GPU Adreno 710, batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida 33W, software HyperOS e Android 14, quattro speaker stereo, fotocamere da 8 e 8 MP, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e USB-C 2.0.

POCO Pad 5G potrebbe essere disponibile nella colorazione Dark Gray, e lo scopriremo il 23 agosto, giorno dell’annuncio ufficiale. Nonostante in Italia sia già disponibile sotto forma Redmi Pad Pro 5G, POCO Pad 5G potrebbe comunque venire importato (magari con qualche piccola differenza) visto che in Italia sono in vendita sia Redmi Pad Pro che POCO Pad pur essendo lo stesso prodotto.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le