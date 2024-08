POCO M6 Plus 5G ufficiale: è il nuovo low budget estivo di Xiaomi!

Il brand partner di Xiaomi ha lanciato una nuova aggiunta alla serie M (anche se per il momento l’uscita è limitata al solo mercato indiano). POCO M6 Pro 5G è un dispositivo economico e completo, che non si fa mancare praticamente nulla: ecco quello che c’è da sapere sull’ultimo medio gamma della famiglia tra specifiche tecniche, prezzo e uscita.

POCO M6 Plus 5G, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo budget phone Xiaomi: specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: POCO

Il nuovo smartphone targato POCO è comparso prima in una certificazione (che riportava esplicitamente il nome commerciale), poi nel codice di HyperOS ed infine nei teaser ufficiali, con conferme su design e non solo. Alla fine la data di presentazione di POCO M6 Plus 5G è finalmente arrivata (il 1° agosto, appunto) ed ora la compagnia asiatica ha alzato il sipario sulla sua ultima creatura. Per prima cosa segnaliamo che non si tratta di un dispositivo completamente inedito, ma di un rebrand. Il telefono, infatti, è la versione Global di Redmi Note 13R cinese.

Crediti: POCO

POCO M6 Plus 5G ha dalla sua uno schermo da 6,79″ a 120 Hz, lo Snapdragon 4 Gen 2 di Qualcomm (in versione AE), una capiente batteria con ricarica da 33W; la fotocamera principale è dotata di un sensore da 108 MP, accompagnato da un modulo dedicato alla profondità di campo. Questa è l’unica differenza rispetto alla controparte cinese (dotata invece di una sensore principale da 50 MP), insieme alla selfie camera che sale a 13 MP (rispetto agli 8 MP del modello Redmi).

Il prezzo di POCO M6 Plus 5G parte da circa 143€ al cambio attuale (12.999 INR) per la versione da 6/128 GB; è presente anche una variante maggiorata, da 8/128 GB, proposta a circa 165€ (ossia 14.999 INR). Per quanto riguarda i mercati in cui potrebbe arrivare il nuovo POCO non è dato di sapere se ci sarà anche l’Italia: ad esempio M6 Pro ed M6 4G hanno debuttato alle nostre latitudini mentre M6 5G resta tutt’ora un’esclusiva indiana.

POCO M6 Plus 5G – Scheda tecnica

Dimensioni di 168.6 x 76.3 x 8.2 mm per 205 grammi

Certificazione IP53

Display LCD da 6,79″ Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz e fino a 550 nit di luminosità di picco

da (2.460 x 1.080 pixel) con refresh rate a e fino a 550 nit di luminosità di picco Lettore d’impronte laterale

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE (Accelerated Edition) a 4 nm Samsung

(Accelerated Edition) a 4 nm Samsung CPU octa-core con 2 x 2,3 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55

+ 6 x 2,0 GHz A55 GPU Adreno 613

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile via micro SD Batteria da 5.030 mAh con ricarica rapida da 33W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, mini jack cuffie, sensore IR, speaker stereo

Fotocamera da 108 + 2 MP (f/1.75-2.4) con zoom 3X integrato e profondità di campo

(f/1.75-2.4) con zoom 3X integrato e profondità di campo Selfie camera da 13 MP (f/2.2)

(f/2.2) Sistema operativo Android 14 con HyperOS

