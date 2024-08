OUKITEL celebra le Olimpiadi: 5G, 22.000 mAh e 120W di ricarica, con sconti fino a 205€!

In questi giorni stiamo assistendo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e per celebrare l’occasione del momento OUKITEL ha dato il via ad una nuova promozione, con sconti fino a 205€ sulla sua linea di rugged phone e di tablet. Dispositivi ultra-resistenti, pensati per reggere a qualsiasi attività outdoor, perfino agli sport olimpici!

OUKITEL Olympic Sale: goditi le Olimpiadi di Parigi 2024 con queste occasioni top su rugged, smartphone e tablet

Crediti: OUKITEL

La promozione OUKITEL Olympic Sale è attiva fino al prossimo 11 agosto e permette di risparmiare un bel po’ su alcuni dei migliori modelli del brand, come WP30 Pro e WP33 Pro. Si tratta di rugged con specifiche di tutto rispetto (come display a 120 Hz ed una super batteria da 22.000 mAh), ma c’è spazio anche per C50 (un budget phone elegante e sottile) e OT8 (tablet pensato per intrattenimento e produttività).

La nostra panoramica delle offerte dedicate ai Giochi olimpici comincia con OUKITEL WP30 Pro: il rugged phone ha tanto da offrire, a partire dal suo design stiloso. Nonostante si tratti di un modello votato alla resistenza abbiamo una scocca raffinata, con una trama in stile fibra di carbonio. Il telefono è mosso dal Dimensity 8050 di MediaTek, presenta la connettività 5G ed è equipaggiato con uno schermo da 6,78″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Insomma, un dispositivo pensato per godere al meglio dei contenuti multimediali e che strizza l’occhio anche al gaming, il tutto arricchito da una fotocamera principale da 108 MP e il supporto alla ricarica rapida da 120W; quest’ultima è in grado di caricare la capiente batteria da 11.000 mAh in soli 45 minuti. Il prezzo scende a soli 459,9€, con un risparmio di ben 205€!

Crediti: OUKITEL

Le occasioni continuano con OUKITEL WP33 Pro, rugged phone caratterizzato da una colossale batteria da 22.000 mAh (per un’autonomia in standby fino a 108 giorni). Si tratta del telefono perfetto da portare con te durante le tue avventure in mezzo alla natura, un dispositivo per sportivi, amanti del campeggio e delle escursioni che non vogliono restare senza batteria. Ovviamente tra i suoi punti di forza c’è la resistenza a polvere, acqua, urti, cadute e graffi: l’ideale per affrontare anche le attività outdoor più estreme! Il rugged phone è dotato di un potente speaker da 5W incorporato, una caratteristica che lo rende unico nel suo genere. In questo caso il prezzo è di 332,9€, con uno sconto di 142€.

Crediti: OUKITEL

Si cambia completamente stile con OUKITEL C50: in questo caso abbiamo a che fare con un dispositivo di stampo classico, ma dotato di un corpo leggero, un profilo sottile (8,9 mm di spessore) ed un design elegante. Nonostante la sua maneggevolezza monta un ampio schermo da 6,8″ ed è mosso da un chipset MediaTek Dimensity con modem 5G. Il sistema Android 14, l’ultima versione dell’OS del robottino verde, garantisce prestazioni fluide, un alto livello di personalizzazione e attenzione a privacy e sicurezza. Durante il periodo promozionale il budget phone è in sconto a 161,9€.

Crediti: OUKITEL

Infine, tra le offerte dedicate all’evento Olympic Sale c’è OUKITEL OT8, il tablet pensato per godere al meglio di film, serie TV e giochi. Il dispositivo offre un ampio schermo da 11″ con risoluzione 2K e certificazione TÛV (che indica un basso livello di emissioni di luce blu). Grazie alla certificazione Widevine L1 (per nulla scontata) è possibile guardare contenuti video in streaming in alta definizione: Disney+, Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, YouTube e tanti altri ancora. Il prezzo? Solo 180,9€, con un risparmio di 66€.

