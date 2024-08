OPPO risponde a Huawei: ecco il suo primo smartphone tri-pieghevole

E se fosse di OPPO il primo smartphone tri-pieghevole della storia? Certo, di prototipi ne abbiamo visti diversi fino a oggi e da parte di varie aziende, ma questo traguardo sarà raggiunto nel concreto da chi lo porterà effettivamente sul mercato. Finora soltanto Huawei si era esposta in tal senso, e proprio per questo i competitor stanno correndo ai ripari per far capire al pubblico di non essere da meno.

OPPO ha mostrato la prima immagine di come potrebbe apparire il suo tri-pieghevole

Sul proprio profilo Weibo, Zhou Yibao, product manager della serie OPPO Find, ha pubblicato la prima immagine ufficiale del tri-pieghevole della sua società. Il rendering mette in mostra un telefono che ha le tipiche sembianze di questa nuova tipologia di form factor, dove la scocca si dispiega non con una ma con due cerniere. Questa struttura ha due vantaggi principali: offrire uno schermo più ampio e farlo con un rapporto in 16:9, eliminando le anti-estetiche bande nere durante la visione di video.

Quello pubblicato dal product manager è un semplice teaser, non dandoci dettagli più specifici sulle caratteristiche del loro tri-pieghevole se non un assaggio di come la ColorOS si adatterà a questi schermi, mostrando un’ampia barra inferiore e una UI “spalmata” sull’intera diagonale, fra widget e icone. Anche Tecno ha scelto di pubblicare un’anteprima del genere, un’immagine è trapelata anche di quello Xiaomi ma si vocifera che il primo a essere venduto sarà marchiato Huawei.

