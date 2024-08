I flagship OPPO e OnePlus diventeranno smartphone AI con Google Gemini

Aggiornamento 08/08: arrivano nuove conferme ufficiali in merito alla collaborazione tra OPPO e Google per portare Gemini a bordo degli smartphone della casa cinese. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Google e Samsung hanno ulteriormente sdoganato il concetto di intelligenza artificiale sui loro smartphone, e le prossime aziende a farlo saranno OPPO e OnePlus. In occasione della conferenza Google Cloud Next 2024 e dell’evento Google I/O Connect China, le due compagnie hanno annunciato che la collaborazione con il team di Big G porterà le sue tecnologie AI sugli smartphone del loro catalogo.

OPPO e OnePlus annunciano: l’AI arriverà sui loro top di gamma con Google Gemini

Ecco quanto dichiarato da Nicole Zhang, general manager AI di OPPO e OnePlus: “l’intelligenza artificiale generativa segna una pietra miliare significativa nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Porta avanti maggiore creatività, nuove possibilità, maggiore scalabilità tecnica ed efficienza significativamente migliorata. Questi fattori ci infondono fiducia mentre entriamo in una nuova era di telefoni AI“, aggiungendo che “la nostra profonda collaborazione con Google Cloud durante tutto il nostro viaggio è fondamentale. Le funzionalità della piattaforma aperta di Google Cloud hanno un profondo significato per il progresso di OPPO nel campo dei telefoni AI“.

Il risultato è che sugli smartphone OPPO e OnePlus, quasi sicuramente a partire dai modelli di fascia più alta come OPPO Find X7, X7 Pro e OnePlus 12, verrà aggiunto il supporto a Google Gemini. Per farlo, le due aziende cinesi vogliono basarsi su quattro parametri: efficienza, percezione della realtà, auto-apprendimento e creatività. L’aggiunta di Google Gemini avverrà nel corso del 2024: nel frattempo, OPPO e OnePlus hanno annunciato l’introduzione di AI Eraser su alcuni smartphone.

Nel corso dell’evento Google I/O Connect China (7-8 agosto), OPPO ha ribadito ancora una volta la sua collaborazione con Google, parlando dei risultati incredibili raggiunti nelle funzionalità di intelligenza artificiale utilizzando i modelli Gemini. Purtroppo non ci sono altre aggiunte in termini di novità (non viene fatta menzione dei primi smartphone AI con Gemini in arrivo) ma durante l’evento è stata confermata anche la collaborazione tra Xiaomi e Google. La lista dei brand che collaborano con la casa di Mountain View si allunga ulteriormente (Samsung, Motorola, Xiaomi e OPPO/OnePlus) e a questo punto è solo questione di tempo prima che altri marchi cinesi si aggiungano all’elenco.

