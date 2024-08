ColorOS 15: c’è una prima data per il major update OPPO e OnePlus

Quando arriverà Android 15 non lo sappiamo con certezza, ma quello che è sicuro è che in parallelo verrà rilasciato l’aggiornamento ColorOS 15 per OPPO e OnePlus. Come ogni azienda che si rispetti, anche OPPO ha la sua interfaccia proprietaria, che di riflesso viene portata a cascata sui sub-brand OnePlus e Realme sotto forma di OxygenOS e Realme UI.

OPPO e OnePlus: sta per partire il roll-out dell’aggiornamento ColorOS 15

Nel frattempo di capire quando arriverà, il leaker Digital Chat Station ci fa sapere che ci sarebbe una prima data di rilascio per il major update ColorOS 15. Il roll-out dell’aggiornamento inizierebbe a fine agosto, ma attenzione: non si parla di quello stabile ma del suo beta testing, che lo precederà per dar modo all’azienda di testarlo su larga scala e ai più curiosi di provare con mano le sue novità.

I primissimi smartphone a far parte del test sarebbero OPPO Find X7, Find X7 Ultra e OnePlus 12, anche se per una porzione limitata degli utenti, essendo che il beta test di OPPO è disponibile solo in Cina. Gli utenti occidentali dovranno attendere i mesi successivi, quando l’aggiornamento sarà diffuso in pianta stabile, nel caso di OnePlus come OxygenOS 15.

Non c’è una data, come anticipato, ma possiamo ipotizzare che Android 15 arrivi a ottobre 2024, e che da quel momento in poi tutte le compagnie si accodino, compresa OPPO.

