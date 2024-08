OPPO Find X8 e vivo X200 vogliono fregare Xiaomi 15, grazie al Dimensity 9400

Come ogni autunno, anche il prossimo sarà segnato dal lancio di multipli smartphone, di cui diversi top di gamma: non solo la serie iPhone 16 ma anche modelli quali OPPO Find X8, vivo X200 e Xiaomi 15. Questi tre saranno fra i capostipiti dell’imminente nuova generazione della fascia alta negli smartphone, ma il diverso approccio nelle specifiche potrebbe cambiare le carte in tavola per ciò che concerne la data di presentazione.

OPPO Find X8 e vivo X200 con Dimensity 9400: presentazione prima di Xiaomi 15?

Nel 2023, Xiaomi 14 e 14 Pro vennero presentati il 26 ottobre, vivo X100 e X100 Pro esordirono il 13 novembre mentre l’8 gennaio 2024 fu il turno di OPPO Find X7 e X7 Ultra. Ma se per i modelli Xiaomi non sono previste novità in tal senso, sia OPPO che vivo potrebbero cogliere di sorpresa l’azienda rivale. Digital Chat Station ha affermato che sia la serie OPPO Find X8 che quella vivo X200 dovrebbero essere presentate a ottobre 2024, mesi in anticipo rispetto a quelle precedenti.

Ciò sarebbe reso possibile dal Dimensity 9400, il SoC che muoverebbe i modelli OPPO e vivo, che si vocifera sarà presentato prima dello Snapdragon 8 Gen 4 che invece troveremo su Xiaomi 15. Qualcomm ha confermato che lancerà il suo SoC high-end il prossimo 21 ottobre, e MediaTek ha ribadito che la sua controparte arriverà a ottobre senza però specificare ancora il giorno.

Sulla base dei rumor, il Dimensity 9400 potrebbe essere presentato prima del 21 ottobre, con qualche settimana d’anticipo rispetto al Dimensity 9300 che conoscemmo a inizio novembre 2023. Avere una finestra temporale a ridosso di Xiaomi 15 permetterebbe a OPPO Find X8 e vivo X200 di competervi senza lo svantaggio temporale di arrivare dopo, e forse non è un caso che anche Xiaomi stia valutando per la prima volta di usare il SoC MediaTek.

