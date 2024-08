OPPO Find X8 e vivo X200, foto dal vivo: formula vincente non si cambia?

Aggiornamento 22/08: una foto dal vivo confermerebbe i cambiamenti per OPPO Find X8, la trovate nell’articolo.

Con l’avvicinarsi dell’autunno e degli ultimi mesi dell’anno, ci apprestiamo a scoprire le prime leve della futura generazione di top di gamma, fra cui OPPO Find X8 e vivo X200. Se tutto andrà come suggerito dalle voci di corridoio circolate in rete, i nuovi flagship delle “sorelle” asiatiche arriveranno prima del previsto. Proprio per questo, in rete sono apparse quelle che sarebbero le loro immagini render, che ci aiutano a capire come saranno fatti.

Ecco le prime immagini render dei prossimi OPPO Find X8 e vivo X200

OPPO Find X8 vivo X200

Pubblicate su Weibo dal solito Digital Chat Station, le immagini in questione non portano con sé alcuna sorpresa, mostrandoci due smartphone quasi identici ai loro predecessori. Entrambi mantengono un modulo fotografico circolare posto al centro della scocca, seppur con qualche piccola differenza. OPPO Find X8 prende uno dei quattro sensori della fotocamera e lo sposta di lato, e conseguentemente il logo Hasselblad prende il suo posto. Per vivo X200, le differenza sembrano non esserci proprio: tutti gli elementi del comparto fotografico sono al loro posto, sia i quattro sensori che il logo Zeiss e il flash LED.

Le immagini ci confermano anche la presenza di uno schermo piatto per entrambi i modelli, dato che le curvature dovrebbero essere relegate alle varianti Pro/Ultra più avanzate. Il pannello dovrebbe essere attorno ai 6,5″ 1.5K sia per OPPO Find X8 che per vivo X200, e dovrebbero condividere lo stesso Dimensity 9400 che gli permetterebbe di fregare Xiaomi 15.

Alle immagini render si aggiunge quella che sarebbe la prima foto dal vivo con protagonista il retro di OPPO Find X8, dandoci subito conferma del passaggio dai tratti curvi della serie X7 a un profilo più spigoloso. Tuttavia, il modulo fotografico non è quello dei render, apparendo meno rotondo e più squadrato, oltre a non avere il logo Hasselblad al centro: che sia confermata la fine della partnership?

