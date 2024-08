OPPO Enco Air 4 ufficiali: TWS colorate ed economiche, con ANC e audio spaziale

La compagnia cinese ha lanciato a sorpresa i nuovi auricolari true wireless OPPO Enco Air 4, soluzione budget ma dal design accattivante (per ora disponibile solo in patria). Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa novità, tra caratteristiche e prezzo di vendita.

OPPO Enco Air 4: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi auricolari true wireless, tra caratteristiche e prezzo

Crediti: OPPO

Le nuove TWS di OPPO arrivano a pochi mesi di distanza dal debutto del modello maggiore Enco Air 4 Pro: lanciati in Italia insieme alla serie Reno 12, si tratta di auricolari con driver da 12,4 mm, cancellazione del rumore ANC, protezione IP55, Bluetooth 5.4 ed un design semplice ma elegante. A sorpresa, lo store ufficiale cinese ha visto l’uscita delle TWS OPPO Enco Air 4, la versione base della serie. Il primo cambiamento si nota già dal design: le precedenti Enco Air 3 hanno un coperchio trasparente ed offrono un’indossabilità semi in-ear. La nuova versione presenta i classici gommini in-ear ed è caratterizzata da una custodia completamente opaca e simile a quella del modello maggiore, nelle colorazioni Green oppure White.

Nonostante si tratti del fratello minore della famiglia ritroviamo dei driver da 12,4 mm, il Bluetooth 5.4, il supporto ai codec AAC/SBC, la riduzione del rumore AI con doppio microfono, la cancellazione attiva del rumore ANC fino a 32 dB e l’audio spaziale. Gli auricolari sono certificati IP55, pesano solo 4,2 grammi e sono equipaggiati con batterie da 58 mAh (la custodia con un’unità da 440 mAh); per l’autonomia si parla di circa 43 ore contando anche la custodia. Inoltre è presente il supporto alla ricarica rapida: bastano 10 minuti per 4 ore di riproduzione musicale.

Crediti: OPPO

Al momento l’azienda non ha ancora confermato il prezzo di vendita delle OPPO Enco Air 4 (usciranno effettivamente il 9 settembre); tuttavia è impossibile non aspettarsi una cifra abbordabile anche se per ora parliamo solo del mercato cinese (manca ancora un annuncio Global e per il nostro paese). Secondo i leak il prezzo dovrebbe essere di 179 CNY, ossia circa 22€ al cambio. Attualmente il modello Enco Air 3 è in vendita in Italia a 49,9€ mentre le Enco Air 4 Pro sono acquistabili a 69,9€.

