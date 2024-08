ColorOS 15, trapelano le novità: ecco i primi OPPO su cui provarla

Contro ogni pronostico, OPPO è a tutti gli effetti il primo marchio Android ad aver rilasciato il suo prossimo aggiornamento annuale sotto forma di ColorOS 15 in beta testing. Solitamente sono Xiaomi o Samsung le prime a farlo in vista del major update Google, in questo caso Android 15, ma questa mossa di OPPO non soltanto farà felici alcuni dei suoi utenti ma ci permette anche di avere un assaggio delle sue novità.

Un leak anticipa alcune delle novità che OPPO introdurrà con l’aggiornamento ColorOS 15

Sarebbe ancora prematuro parlare di changelog, ma sempre il leaker ci dà qualche anticipazione in tal senso. Fra le novità dell’aggiornamento, ColorOS 15 porterà con sé un ventaglio di modifiche estetiche: nuovi sfondi con effetti stratificati di profondità, nuove animazioni per lo sblocco della lockscreen e sfocatura gaussiana in tempo reale. Viene anche menzionato un rinnovato centro di controllo “separato“, termine che potrebbe indicare la separazione fra la schermata delle scorciatoie e quella delle notifiche. Infine ci sarebbe un potenziamento di Aqua Dynamics, l’Isola Dinamica di OPPO che con l’aggiornamento visualizzerà più informazioni a schermo.

Placate gli entusiasmi, però: come sempre, l’aggiornamento ColorOS 15 Beta non è disponibile in Europa ma solamente in Cina, più precisamente da fine agosto sui modelli della serie OPPO Find X7 e su OnePlus 12. Come fa presente il leaker Digital Chat Station, l’aggiornamento stabile partirà in Cina da ottobre e debutterà a bordo della serie OPPO Find X8 per poi diffondersi sui vari modelli in giro per il mondo.

