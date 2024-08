OPPO A80 5G quasi senza segreti: c’è anche il prezzo in Europa

Dopo il lancio in Italia dei modelli A79 5G e A60, potrebbe essere in dirittura d’arrivo anche una nuova aggiunta alla serie A. Si tratterebbe di OPPO A80 5G, già protagonista di un corposo leak: il mid-range non sembra avere più segreti, con tanto di dettagli su design, specifiche tecniche e perfino il possibile prezzo in Europa!

OPPO A80 5G tra immagini, specifiche e prezzi leak: tutto quello che sappiamo sul prossimo medio gamma

OPPO A80 5G – Crediti: 91mobiles

Il nuovo OPPO A80 5G si presenta in delle immagini leak che anticipano come dovrebbe essere il suo design. Il telefono presenta una doppia fotocamera con flash LED circolare, il tutto inserito in un modulo rettangolare. Frontalmente trova spazio un ampio schermo flat con un piccolo punch hole per la selfie camera. Il design generale (ma anche le sue specifiche leak) ricordano quello di OPPO A3 Vitality/Energy Edition, lanciato in Cina a luglio. A questo punto l’ipotesi rebrand è parecchio tangibile.

A3 Energy Edition – Crediti: OPPO

Lo smartphone presenterebbe una scocca nera Fog Sea Black o viola Purple Crescent e alle due colorazioni si aggiungerebbe anche una verde Bamboo Forest Green (disponibile in Cina). Le varie specifiche tecniche di OPPO A80 5G comprenderebbero uno schermo da 6,67″ HD+ a 120 Hz, un chipset Dimensity 6.300 ed un’unico taglio di memoria da 8/256 GB. Il comparto fotografico sarebbe basato sul sensore principale da 50 MP ed un modulo secondario da 2 MP, con una selfie camera da 8 MP. Il quadro si conclude, secondo i leak, con una batteria da 5.100 mAh con ricarica da 45W.

OPPO A80 5G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 165,8 x 76,1 x 7,68 mm per 186 grammi

Certificazione IP54

Display LCD da 6,67″ HD+ (1.604 x 720 pixel) con densità di 264 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 120 Hz e luminosità fino a 1.000 nit

(1.604 x 720 pixel) con densità di 264 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 120 Hz e luminosità fino a 1.000 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 6300 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core 2 x 2,4 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55

+ 6 x 2,0 GHz A55 GPU ARM Mali-G57 MP2

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di ROM UFS 2.2 espandibile via microSD

di ROM UFS 2.2 espandibile via Batteria da 5.100 mAh con ricarica Super VOOC a 45W

con ricarica Super VOOC a Connettività dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C, speaker stereo, ingresso mini-jack, modalità Ultra Volume 300%

Doppia fotocamera da 50 + 2 MP f/1.8-2.4 con sensore di profondità e funzionalità AI (come AI Eraser)

f/1.8-2.4 con sensore di profondità e funzionalità AI (come AI Eraser) Selfie camera da 8 MP f/2.0

f/2.0 Software Android 14 con ColorOS 14

Quanto costa OPPO A80 5G – Prezzo e uscita in Europa | Leak

A3 Energy Edition – Crediti: OPPO

La data di presentazione di OPPO A80 5G non è ancora stata svelata (in soldoni è l’unico dettaglio che mancherebbe), ma tra i dettagli leak compare anche il possibile prezzo in Europa. Il dispositivo dovrebbe debuttare a 249€, nella sola configurazione da 8/256 GB. In Italia abbiamo sia il precedente A79 5G che A60, di conseguenza è molto probabile che anche la nuova versione faccia capolino alle nostre latitudini.

