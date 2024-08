Opera One arriva anche su mobile: il browser con AI debutta su iOS

Opera ha annunciato oggi l’arrivo su mobile del nuovo browser web Opera One, che integra l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza di navigazione e la ricerca su internet. Questa nuova versione del celebre browser debutta oggi su iOS con un design tutto nuovo e nuovo gesture che gli utenti iPhone scopriranno essere particolarmente familiari.

Opera One porta l’intelligenza artificiale del browser anche su iPhone

Con Opera One per iOS, gli utenti possono godersi un’esperienza di navigazione a schermo intero, priva di distrazioni, grazie all’interfaccia del browser che nasconde automaticamente gli elementi non necessari, mentre il colore delle barre superiori e di stato si adatta al sito web che si sta visitando, creando un ambiente immersivo e senza distrazioni. La nuova pagina iniziale a carosello è progettata per tenere informati gli utenti senza creare disordine, integrando perfettamente notizie, risultati sportivi in tempo reale e consigli sui prodotti direttamente nello sfondo del wallpaper.

La funzionalità di ricerca rinnovata accelera la navigazione grazie a suggerimenti intelligenti e parole chiave predittive, permettendo di digitare meno e trovare di più. Mentre si effettua una ricerca, Opera One suggerisce il completamento delle parole o offre la parola successiva più pertinente. Questi suggerimenti predittivi rendono più facile trovare ciò che si sta cercando con meno pressioni di tasti. Inoltre, il nuovo gesto “swipe-to-search” ti consente di attivare la barra di ricerca con un semplice swipe verso il basso, proprio come quando si cerca un’app sul proprio iPhone.

Il browser, inoltre, include anche Aria, l’intelligenza artificiale che assiste gli utenti in una vasta gamma di compiti, dalle ricerche sul web alla generazione di testi e immagini. Grazie all’Input Vocale, Aria permette di pronunciare le ricerche invece di digitarle, rendendo il tutto più comodo quando si è in movimento o si ha la necessità di un’operazione senza mani.

Opera One è disponibile oggi su iOS direttamente tramite l’App Store, come aggiornamento della precedente versione del browser. Se avevate già installato Opera, quindi, non dovrete far altro che aggiornare l’app, in caso contrario potrete scaricarla direttamente dallo store dell’iPhone oppure attraverso il box che trovate qui sotto. Al momento non sappiamo se e quando il browser sarà disponibile anche su Android.

