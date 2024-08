OnePlus Open Apex Edition ufficiale: bellissimo in versione Crimson Shadow!

Il flagship pieghevole di OnePlus torna nella nuova variante di colore Crimson Shadow, con funzionalità aggiornate per l’archiviazione, la privacy e la modifica delle immagini tramite AI: ecco tutto quello che c’è da sapere su OnePlus Open Apex Edition, fresco di lancio a livello Global e in Italia!

OnePlus Open Apex Edition, tutte le novità della versione Crimson Shadow: caratteristiche e prezzo in Italia

Crediti: OnePlus

Partiamo subito con le novità introdotte da OnePlus Open Apex Edition: la prima è certamente la più visibile, ossia la nuova colorazione Crimson Shadow. Il top di gamma pieghevole si tinge di un rosso intenso, con una scocca in pelle vegana premium. Rispetto alla versione standard è presente un taglio di memorie maggiorato, con 16 GB di RAM e 1 TB di storage UFS 4.0. Migliora anche il software di lancio, che passa da Android 13 con OxygenOS 13.2 (per le colorazioni Emerald Dusk e Voyager Black) ad Android 14 e alla OxygenOS 14.0 (ma solo per la nuova versione del pieghevole).

Crediti: OnePlus

Le novità continuano con l’introduzione di un chip di sicurezza indipendente per proteggere i dati dalle violazioni. Si tratta di un data vault (progettato per soddisfare gli standard internazionali EAL5+, mentre il chip di sicurezza NFC è certificato CC EAL6+ e EMVCo) che isola fisicamente dati biometrici, supporti, documenti e molto altro, per una totale tranquillità durante l’utilizzo del dispositivo. Il foldable vede anche l’introduzione della modalità VIP, attivabile usando l’Alert Slider: si tratta di una nuova crittografia a livello di chip che disattiva completamente la fotocamera e il microfono, garantendo la massima privacy. Infine sono presenti fin da subito le varie funzionalità avanzate basate su intelligenza artificiale (come AI Eraser e AI Smart Cutout). Il piano di aggiornamento 3 + 4 prevede 3 major update di Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Il resto delle caratteristiche di OnePlus Open Apex Edition riprende quanto visto con OnePlus Open standard: lo schermo esterno è un’unità da 6,31″ mentre si sale a 7,82″ per quello interno; il tutto è mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2 ed è alimentato da 4.805 mAh di batteria con ricarica da 67W; il comparto fotografico si basa sul sensore LYT-T808 da 48 MP, accompagnato da un ultra-wide ed un teleobiettivo a periscopio (fino a 120X), ancora una volta in collaborazione con Hasselblad.

Crediti: OnePlus

Per quanto riguarda il prezzo in Italia di OnePlus Open Apex Edition, al momento l’azienda si è limitata solo a confermare che sarà svelato il 27 agosto tramite lo store ufficiale. Negli USA la nuova versione del pieghevole è stata lanciata a 1.899$ (contro i 1699$ del modello da 16/512 GB); a questo punto potremmo ipotizzare un rincaro e la cifra di 2.049€, magari con una promo lancio. Come già evidenziato si tratta solo di un’ipotesi, quindi restiamo in attesa di una conferma ufficiale da parte della casa cinese.

OnePlus Open Apex Edition – Scheda tecnica

Dimensioni di 153,4 x 73,3 x 11,9 mm (chiuso) e di 153,4 x 143,1 x 5,9 mm (aperto) per un peso di 239 grammi

certificazione IPX4

sistema di raffreddamento passivo con piastra in grafite ad alte prestazioni

Display interno AMOLED da 7,82″ QHD+ (2.440 x 2.268 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ultra Thin Glass

(2.440 x 2.268 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ultra Thin Glass Display esterno AMOLED da da 6,31″ Full HD+ (2.484 x 1.116 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ceramic Guard

(2.484 x 1.116 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ceramic Guard Lettore d’impronte digitali laterale

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740 fino a 719 MHz

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.805 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual GPS, Type-C, Alert Slider

Tripla camera da 48 + 48 + 64 MP f/1.7-2.2-2.6 con OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo con zoom a periscopio (con OIS) ed un sensore principale LYTIA-T808

f/1.7-2.2-2.6 con OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo con zoom a periscopio (con OIS) ed un sensore principale LYTIA-T808 Selfie camera da 20 MP f/2.2 (interna) e da 32 MP f/2.4 (esterna)

f/2.2 (interna) e da f/2.4 (esterna) Speaker stereo con Dolby Atmos

Sistema operativo Android 14 con OxygenOS 14.0

