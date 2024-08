OnePlus Buds Pro 3: migliori ma anche più costose, ecco la data ufficiale

Aggiornamento 12/08: dopo il prezzo di OnePlus Buds Pro 3, adesso abbiamo la data ufficiale, la trovate nell’articolo.

Prima abbiamo conosciuto le OnePlus Buds 3, poi è stato il turno delle Nord Buds Pro 3 e adesso ci apprestiamo a conoscere le OnePlus Buds Pro 3, quello che sarà il modello di punta del sub-brand OPPO. Grazie alle informazioni trapelate in rete, sappiamo che saranno queste le prossime cuffie di fascia alta marchiate OnePlus, fra immagini, specifiche tecniche, prezzo e data ufficiale.

Il nuovo leak ci svela come saranno fatte le prossime OnePlus Buds Pro 3

OnePlus Buds Pro 3 sarebbero disponibile nelle due colorazioni Midnight Opus e Lunar Radiance, per delle cuffie in finitura lucida contenute all’interno di una scocca tondeggiante che si discosterebbe da quella delle Buds 2 Pro verso forme che ricorderebbero quelle delle succitate cuffie Nord, seppur con una texture in ecopelle più pregiata al tatto.

Sarebbero auricolari di tipo in-ear con Dynaudio EQ, certificate IP55 e in una scocca che misura 6,2 x 5,2 x 2,6 cm per 61 grammi di peso. L’autonomia arriverebbe a toccare le 43 ore di ascolto, superando le 40 ore del modello precedente, con supporto alla ricarica rapida (5 ore in 10 minuti).

Con woofer da 11 mm e tweeter da 6 mm, avrebbero connettività Bluetooth 5.4 con latenza di soli 94 millisecondi, connessione a due dispositivi contemporaneamente, codec LHDC 5.0 e audio 24 bit a 192 kHz. Non mancherebbe la cancellazione attiva del rumore fino a 50 dB con modalità adattiva e una maggiore nitidezza in chiamata.

Attendiamo la presentazione ufficiale, che sappiamo avverrà il 20 agosto, per delle OnePlus Buds Pro 3 il cui prezzo sarebbe più alto di quello delle Buds Pro 2, salendo da 179€ a 199€.

