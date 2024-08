OnePlus AI Speak, AI Summary e AI Writer: cosa sono e su quali modelli sono disponibili

Si espande la suite di strumenti basati su intelligenza artificiale sviluppati da OnePlus, che ha annunciato l’arrivo di nuove feature per i suoi utenti. Finora abbiamo potuto apprezzare AI Eraser, che come la Gomma Magica di Google si occupa di eliminare soggetti indesiderati dalle foto, a cui si aggiungono tre novità: AI Speak, AI Summary e AI Writer.

OnePlus presenta AI Speak, AI Summary e AI Writer: come funzionano

Affinché le tre novità dell’AI Toolkit di OnePlus siano disponibili, è necessario che siano soddisfatti i criteri di funzionamento, e a quel punto saranno attivabili tramite la barra laterale intelligente richiamabile con uno swipe dal bordo del display. Quello di cui si occupa AI Speak è riassumere a voce ciò che c’è a schermo, sia che si stiano utilizzando browser come Google Chrome che app di notizie come Google News. Fra le opzioni di regolazione, l’utente può scegliere fra voce maschile o femminile, riascoltarlo (anche con frasi diverse) e regolare la velocità di riproduzione.

AI Summary fa sostanzialmente la stessa cosa di AI Speak ma in formato testuale, cioè con riassunti testuali di browser e app di notizie, anche in questo caso rigenerando quanto riassunto e potendo copia/incollare quanto generato.

Infine c’è AI Writer, dove l’intelligenza artificiale si occupa di scrivere al nostro posto mail, post sui social network e recensioni sulle app di shopping. Basta dargli un input testuale (“Scrivi un post sulle Olimpiadi 2024“) per lasciare che l’AI di OnePlus generi un messaggio da condividere in rete.

Per il momento, OnePlus AI Speak, AI Summary e AI Writer saranno disponibili unicamente su OnePlus Nord 4 in Europa e Nord CE 4 Lite in India, dando per scontato che col tempo si espanderanno anche ad altri modelli, forse a pagamento.

