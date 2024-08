OnePlus Ace 5 Pro non si farà mancare nulla, tra Snapdragon 8 Gen 4 e scocca in ceramica

Da settimane si para di OnePlus Ace 5, la prossima aggiunta alla gamma: il flagship killer avrebbe dalla sua una super batteria e performance di tutto rispetto, con un lancio in programma entro fine anno. Un dispositivo interessante sotto tutti i punti di vista, ma il vero top di gamma della famiglia sarà OnePlus Ace 5 Pro: ecco cosa possiamo aspettarci dal flagship vero e proprio, secondo le ultime novità.

OnePlus Ace 5 Pro sarà il vero, futuro top di gamma della serie: ecco cosa possiamo aspettarci (secondo i leak)

Ace 3 Pro – Crediti: OnePlus

I primi dettagli leak su OnePlus Ace 5 Pro arrivano da Digital Chat Station, noto insider cinese che in varie occasioni si è rivelato affidabile. Come anticipato in apertura, il modello Pro sarà un top di gamma in tutto e per tutto, con a bordo il chipset SM8750, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 4. L’ultima fatica di Qualcomm sarà ufficiale ad ottobre e ovviamente troverà spazio prima a bordo di OnePlus 13. Il SoC dovrebbe offrire specifiche al top con la nuova CPU proprietaria Oryon.

Crediti: Yogesh Brar (X/Twitter)

Oltre al chip di punta ci sarebbero altre caratteristiche premium come un display flat BOE X2 con risoluzione 1.5K, una struttura in metallo ed una scocca in vetro oppure in ceramica (anche Ace 3 Pro presenta una versione alternativa realizzata con questo materiale). Secondo quanto riportato dal leaker ci sarebbero dei cambiamenti vistosi nel design: il precedente modello presenta uno schermo con bordi curvi, mentre in questo caso ci sarebbe un pannello piatto e bordi dritti (probabilmente in stile Cupertino); non ci sono dettagli sul modulo fotografico ma è probabile che si ispiri a quello di OnePlus Ace 5, il quale dovrebbe presentare un modulo squadrato (con angoli arrotondati) anziché la solita sezione circolare. Infine non è da escludere la presenza di una batteria in silicio-carbonio (Glacier Battery) da oltre 6.000 mAh, come quella vista su Ace 3 Pro.

