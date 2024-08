OnePlus Ace 5 sarà il flagship killer dalla batteria colossale: spunta una data

Aggiornamento 21/08: ecco quando dovrebbe essere presentato OnePlus Ace 5, trovate una prima data all’interno dell’articolo.

Si torna a parlare della serie Ace (gamma top disponibile in Cina), questa volta con il prossimo capitolo della famiglia. OnePlus Ace 5 dovrebbe debuttare entro fine anno: ecco le primissime indiscrezioni con alcuni dettagli sulle specifiche e quello che possiamo aspettarci dal futuro flagship killer!

OnePlus Ace 5: si comincia a parlare delle specifiche del prossimo flagship killer del brand cinese

Ace 3 – Crediti: OnePlus

Per prima cosa è bene sottolineare che il nome commerciale non è ancora certo: tuttavia conosciamo bene la tetrafobia cinese, che vede il numero quattro di cattivo auspicio. Se questa cosa non si verifica in occidente (OnePlus Nord 4 è stato lanciato da poco), la faccenda potrebbe avere altri connotati in patria: di conseguenza è lecito aspettarsi il lancio di OnePlus Ace 5 come successore degli attuali Ace 3, Ace 3V e Ace 3 Pro, saltando la quarta generazione. Intanto sono iniziati i primi leak in merito al dispositivo: si parla di un telefono caratterizzato da un ampio schermo OLED 8T LTPO da 6,78″ con risoluzione 1,5K+ ed un vetro con micro-curve.

Crediti: Yogesh Brar (X/Twitter)

Trattandosi di un flagship killer a bordo dovremmo trovate lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm; dal modello Ace 3 Pro non erediterà soltanto il chipset ma anche la super batteria, salendo di livello. Si vocifera, infatti, di un’unità da ben 6.200 mAh con il supporto alla ricarica da 100W. Il comparto fotografico farebbe affidamento su un triplo modulo con un sensore principale da 50 MP; impossibile non aspettarsi la presenza dell’iconico Alert Slider. OnePlus Ace 5 dovrebbe vantare un cambio di look, con un modulo fotografico squadrato, almeno secondo le precedenti indiscrezioni (in riferimento al presunto gemello Global, 13R).

Manca una data specifica, ma i leaker come Digital Chat Station indicano il Q4 2024 come periodo utile per la presentazione di OnePlus Ace 5, quindi in anticipo rispetto a Ace 4 che arrivò a gennaio 2024.

La serie Ace in Europa e in Italia

Come riportato all’interno dell’articolo, la serie Ace di OnePlus è un’esclusiva cinese. Tuttavia questo non vuol dire che i telefoni di questa gamma non siano disponibili anche da noi, sia in Europa che in Italia. Di seguito trovate la lista dei vari rebrand lanciati in occidente. Non c’è ancora una conferma e si tratta solo di una congettura, ma il prossimo Ace 5 potrebbe fare capolino in versione Global come OnePlus 13R.

OnePlus 12R (Ace 3)

OnePlus Nord 4 (Ace 3V ma con un design differente)

