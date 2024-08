Nubia Z70 Ultra avrà una selfie camera nascosta mai vista prima

Non è passato nemmeno un mese dalla presentazione di Z60S Pro e Z60 Ultra Leading Version e già si parla di cosa aspettarsi da Nubia Z70 Ultra. Come tutti i produttori di tecnologia, anche il sub-brand ZTE si sta fisiologicamente accingendo a preparare quello che sarà il top di gamma di prossima uscita. Da qualche anno a questa parte, il suo asso nella manica è la fotocamera sotto al display, con Nubia che è praticamente l’unica azienda che ci sta continuando a puntare così tanto.

Primi indizi su Nubia Z70 Ultra: la selfie camera sotto al display segnerà un nuovo record

Anche i pieghevoli Samsung hanno una fotocamera nascosta sotto allo schermo, ma sui top di gamma principali continuano a essere utilizzate selfie camera tradizionali. Non è il caso di Nubia e del prossimo Z70 Ultra, che è stato ribadito dal leaker Smart Pikachu continuerà a portare in alto il fregio di una fotocamera del genere.

Secondo il leaker, quello di Nubia sarà il primo smartphone a poter vantare un display 1.5K con fotocamera UDC (Under Display Camera), una soluzione tecnica mai vista prima. Per inserire una fotocamera frontale sotto allo schermo solitamente ne viene utilizzato uno appositamente modificato, che in sua corrispondenza ha una densità di pixel inferiore: meno pixel, più spazio per la luce affinché possa entrare nel sensore fotografico.

Nubia Z60 Ultra ha uno schermo 2.480 x 1.116 pixel, mentre uno schermo 1.5K dovrebbe implicare una risoluzione maggiore; tuttavia, “1.5K” è una denominazione commerciale non standardizzata, usata per indicare schermi che vanno oltre il Full HD ma sotto al Quad HD. Possiamo quindi aspettarci una risoluzione simile a quella di Xiaomi 13T Pro, indicato come 1.5K con il suo 2.712 x 1.220 pixel.

Basato su Snapdragon 8 Gen 4, Nubia Z70 Ultra esiste ed è stato certificato dall’ente IMEI con la sigla tecnica NX731J, anche se non ci aspettiamo che venga presentato a breve, ricordando che Z60 Ultra venne lanciato a dicembre 2023.

