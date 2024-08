Nothing Ear Open: le prime TWS “aperte” del brand sono in arrivo

Sono passati vari mesi dal lancio degli ultimi prodotti audio della compagnia di Carl Pei – chiamati semplicemente Ear e Ear (a) – ma è probabile che non dovremo attendere molto per ritrovarci con un’ulteriore aggiunta. Gli auricolari true wireless Nothing Ear Open sono stati certificati e il nome potrebbe lasciare pochissimo spazio all’interpretazione: ecco cosa possiamo aspettarci dalle prossime TWS della compagnia.

Nothing Ear Open certificati: sono i primi auricolari true wireless open ear del brand di Carl Pei?

Ear (a) – Crediti: Nothing

Le TWS Nothing Ear Open hanno ricevuto la certificazione dell’ente IMDA, con tanto di numero di modello (B182), nome commerciale e categoria di prodotto. Sappiamo quindi con certezza che si tratta di auricolari senza fili, mentre il nome è un chiaro riferimento a quello che possiamo aspettarci in termini di design ed indossabilità. Proprio quest’anno Huawei e Xiaomi hanno lanciato sul mercato le loro prime soluzioni open ear (Huawei FreeClip e Xiaomi OpenWear Stereo); a quanto pare il prossimo brand in lista è Nothing.

Crediti: 91mobiles

Gli auricolari open ear sono delle cuffiette che consentono di ascoltare musica ed effettuare chiamate, ma senza alcun isolamento. I rumori circostanti possono essere attutiti e si tratta comunque di un formato in grado di offrire un audio di qualità. La tecnologia alla base di questi auricolari è la conduzione dell’aria: il suono viene direzionato con precisione all’interno del condotto uditivo, senza la necessità di “tappare” l’orecchio.

OpenWear Stereo – Crediti: Xiaomi

Al momento la compagnia di Carl Pei non ha ancora alzato il sipario sulle TWS Nothing Ear Open, quindi per ora si tratta solo di congetture. Come evidenziato nell’articolo, la dicitura “Open” solitamente indica proprio degli auricolari open ear ma come al solito… mai dire mai. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutte le novità.

