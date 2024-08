NO IVA MediaWord: notebook, convertibili e PC Desktop HP in sconto!

La promozione più ghiotta di MediaWorld è tornata e questa volta mette al centro dell’attenzione notebook, convertibili e PC targati HP: la nuova iniziativa NO IVA ti permette di acquistare un computer nuovo di zecca, con un bel risparmio al checkout. Ecco tutti i dettagli, insieme ad un assaggio delle migliori offerte disponibili per l’occasione!

NO IVA HP da MediaWorld: tante occasioni su notebook, convertibili e PC Desktop (ma solo fino al 31 agosto)

Crediti: MediaWorld

Questa edizione del NO IVA MediaWorld vede protagonisti i computer HP: i migliori notebook, convertibili e PC desktop del brand sono in offerta fino al 31 agosto 2024, tramite lo scorporo dell’IVA. Lo sconto è pari al 18,04% e viene applicato sul prezzo di vendita direttamente al carrello. L’iniziativa è dedicata ai possessori della carta MediaWorld Club: si tratta del programma fedeltà della catena di elettronica, ovviamente gratuita. Basta semplicemente registrarsi tramite questo link ed il gioco è fatto. Una volta che avrai effettuato l’iscrizione potrai sfruttare la carta MW Club in tantissime iniziative promozionali! Per quanto riguarda il NO IVA HP di MediaWorld, nella pagina dell’evento trovi tutti i dettagli e l’elenco dei terminali in sconto.

