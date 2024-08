Ninkear N16 Pro: cosa cambia con la nuova versione migliorata

Il brand Ninkear è uno dei marchi più apprezzati dagli amanti del risparmio grazie ai suoi prodotti dal rapporto qualità/prezzo sempre conveniente. Tra i successi della casa cinese troviamo Ninkear N16 Pro, notebook tornato sotto i riflettori di recente grazie ad una versione aggiornata che va a migliorare alcuni aspetti del terminale.

Ninkear N16 Pro (Upgrade 2024) è in offerta lampo nello store ufficiale: cosa cambia con la versione precedente

Crediti: Ninkear

In realtà questa non è la prima volta che il portatile si aggiorna: a inizio anno c’è stato il debutto della versione 2024, che passa da un processore Intel Core i7 di 12° Gen ad una soluzione di 13° Gen. Le cose sono cambiate ulteriormente con la nuova incarnazione Ninkear N16 Pro (Upgrade 2024): non ci sono novità tecniche che stravolgono le cose, ma l’azienda ha aggiunto un paio di caratteristiche che lo rendono ancora più utile ed appetibile.

Crediti: Ninkear Crediti: Ninkear

La nuova versione migliorata introduce una porta Type-C completa a tutto tondo: lungo il bordo destro è presente un ingresso USB-C per la ricarica, mentre al lato opposto trova spazio un secondo ingresso USB-C utile per la trasmissione di dati, video, audio e ricarica PD da 65W. La seconda novità riguarda la sicurezza: il portatile sfrutta la fotocamera frontale per il riconoscimento facciale (tramite Windows Hello). Ovviamente è sempre presente il lettore d’impronte digitali. L’ultima aggiunta ha a che fare con la praticità: rispetto al modello precedente il caricatore è stato sostituito da una soluzione GaN da 65W caratterizzata da dimensioni contenute.

Crediti: Ninkear

Le specifiche di Ninkear N16 Pro (Upgrade 2024) non cambiano: ancora una volta il portatile è mosso dal processore i7-13620H, accompagnato da 32 GB di RAM e 1 TB di storage SSD. Il display è un ampio schermo da 16″ con risoluzione 2.5K e refresh rate a 165 Hz; presente all’appello una tastiera full-size retroilluminata e il supporto al WiFi 6 (per una connessione sempre stabile e veloce). Il notebook è in sconto a 759,9€ tramite il sito ufficiale di Ninkear, con tanto di spedizione gratis direttamente dall’Europa. Inoltre è possibile risparmiare ulteriormente con il coupon “RNM8M3NB2DEY” (il prezzo scende a 729,9€). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

