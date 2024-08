Back to School Ninkear: tante offerte sui migliori laptop con omaggi e coupon!

Questa torrida estata sta volgendo al termine e per bambini, adolescenti ed insegnati si sta avvicinando il momento del ritorno in classe. Negli ultimi anni le attività didattiche si sono sempre più digitalizzate, con gli studenti che possono utilizzare laptop e tablet in classe per svolgere esercizi e compiti, per questo motivo la promozione Back to School di Ninkear è assolutamente da non perdere. Per il ritorno a scuola, infatti, il celebre brand ha lanciato tante offerte sui migliori laptop, con diversi accessori in omaggio e la possibilità di massimizzare il risparmio utilizzando dei coupon che applicano al carrello!

Torna a scuola con Ninkear e risparmia sul tuo prossimo laptop: fino a 180€ di sconto con questi coupon!

Crediti: Ninkear, Canva

Oltre alle tante offerte sui migliori laptop e convertibili, infatti, Ninkear per festeggiare il Back to School ha lanciato una serie di codici sconto che potranno farvi ottenere un risparmio extra in base alla vostra spesa. Con un ordine da almeno 300€, per esempio, si potranno risparmiare altri 30€, mentre sarà possibile portare a casa in omaggio anche la custodia per il proprio portatile, un hub USB ed uno stand per mantenere in verticale il computer appena acquistato. Per massimizzare il risparmio, quindi potete utilizzare i coupon che trovate qui sotto.

30€ di sconto su una spesa di 300€ con il codice: NinkearBTS300-30

di sconto su una spesa di con il codice: 80€ di sconto su una spesa di 500€ con il codice: NinkearBTS500-80

di sconto su una spesa di con il codice: 180€ di sconto su una spesa di 1000€ con il codice: NinkearBTS1000-180

Ma quali sono i migliori prodotti in offerta? Ninkear offre una vasta gamma di laptop adatti ad ogni situazione e con il Back to School potrete trovarli tutti in offerta, ma sui sotto per voi abbiamo stilato una lista di quelli che secondo noi sono le offerte più importanti a cui non si dovrebbe assolutamente rinunciare, tutte con spedizione gratuita dall’Europa e la possibilità di pagare a rate con Klarna!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per tutte le altre informazioni sulla promozione Back to School attiva fino al 25 agosto 2024, vi lasciamo alla pagina ufficiale di Ninkear, dove troverete tutte le offerte nel dettaglio con omaggi, spedizioni e metodi di pagamento.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le