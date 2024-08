Moto G55 e G35: confermati i nuovi mid-range, immagini e specifiche

Aggiornamento 21/08: spuntano anche le immagini di Moto G55, le trovate nell’articolo.

Se credevate che l’ultima generazione del catalogo medio di gamma Motorola fosse completa, vi sbagliavate: dopo il lancio di Moto G45, all’appello mancano Moto G55 e G35. Ne è stata anticipata la presentazione da immagini e specifiche che ci dipingono un quadro decisamente completo su cosa attendersi dai prossimi smartphone del marchio Lenovo.

Moto G55 e G35 in arrivo: svelate immagini e specifiche dei medio di gamma

Pubblicate dal noto leaker Evan Blass, le immagini render ci mostrano un Moto G55 di cui scarseggiano i dettagli: vediamo l’ormai canonico schermo con soluzione punch-hole centrale e cornici non propriamente contenute, proprio come Moto G54. Non vediamo immortalata la parte posteriore, ma possiamo immaginare un look in pieno stile Motorola con fotocamera posizionata in alto a sinistra in un riquadro rettangolare.

La scheda tecnica rimane ancora un mistero, ricordando che il suo predecessore si basa su MediaTek Dimensity 7020, schermo LCD da 6,5″ Full HD+ a 120 Hz, batteria da 5.000 mAh con ricarica 15W e fotocamera da 50+2 MP con macro.

Per quanto riguarda Moto G35, non abbiamo dettagli così tanto specifici, e per ora i rumor si limitano esclusivamente alla sua comparsa su GeekBench. I dati che ne conseguono rivelano uno smartphone basato su UNISOC T760 a 6 nm, con CPU octa-core fino a 2,21 GHz Cortex-A76 e 8 GB di RAM, un cambio di passo rispetto al SoC Qualcomm di Moto G34 (lo Snapdragon 695 5G).

