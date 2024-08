Moto G45 e G35: svelati i nuovi mid-range, immagini e specifiche

Aggiornamento 16/08: si aggiunge un nuovo leak, questa volta su Moto G35, trovate tutti i dettagli nell’articolo.

Se credevate che l’ultima generazione del catalogo medio di gamma Motorola fosse completa, vi sbagliavate, perché all’appello mancano Moto G45 e G35. Ne è stata anticipata la presentazione da immagini e specifiche che ci dipingono un quadro decisamente completo su cosa attendersi dai prossimi smartphone del marchio Lenovo.

Moto G45 e G35 in arrivo: svelate immagini e specifiche dei medio di gamma

Le colorazioni di Moto G45 sarebbero tre: nelle immagini lo vediamo nelle tinte Brilliant Blue, Brilliant Green e Viva Magenta, tutte per una scocca in policarbonato idro-repellente che presenta una finitura in ecopelle lungo tutta la parte posteriore, fotocamera compresa. Non ne conosciamo ancora le dimensioni specifiche, ma sappiamo che la scheda tecnica comprenderebbe uno schermo LCD da 6,5″ HD+ con refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass 3.

Le specifiche comprenderebbero SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 a 6 nm, CPU octa-core fino a 2,2 GHz, GPU Adreno 619, 4 GB di RAM, batteria da 5.000 mAh con ricarica USB-C a 18W, doppia fotocamera da 50+2 MP con sensore di profondità, selfie camera punch-hole da 16 MP, speaker stereo, ingresso mini-jack, dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e Android 14.

Per quanto riguarda Moto G35, non abbiamo dettagli così tanto specifici, e per ora i rumor si limitano esclusivamente alla sua comparsa su GeekBench. I dati che ne conseguono rivelano uno smartphone basato su UNISOC T760 a 6 nm, con CPU octa-core fino a 2,21 GHz Cortex-A76 e 8 GB di RAM, un cambio di passo rispetto al SoC Qualcomm di Moto G34 (lo Snapdragon 695 5G).

