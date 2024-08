Motorola Edge 50 ufficiale: è il mid-range più resistente al mondo

Motorola l’aveva promesso e ha mantenuto l’attesa: Edge 50 è il nuovo capitolo della gamma Edge di ultima generazione, aggiungendosi così ai già conosciuti Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro ed Edge 50 Ultra. La promessa era quella di presentare uno smartphone che fosse sì economico ma che al contempo spiccasse fra la folla per una resistenza sopra alla media.

Edge 50 è la nuova aggiunta al catalogo Motorola, ed è molto resistente

Nelle tre colorazioni Koala Gray, Jungle Green e Peach Fuzz, Moto Edge 50 è contenuto in una scocca molto coriacea, essendo non soltanto certificata IP68 contro liquidi e polvere ma anche MIT-STD-810H, il ché le garantisce un grado di durabilità contro cadute, scosse e sbalzi di temperatura. Può vantare il suo essere lo smartphone “militare” più sottile al mondo, essendo spesso 7,8 mm per 180 grammi di peso. Pur essendo un mid-range, sfoggia un display curvo pOLED HDR10+ da 6,7″ Full HD+ (2.712 x 1.220 pixel) con densità di 446 PPI, refresh rate a 120 Hz, luminosità fino a 1.600 nits e protezione Gorilla Glass 5, con foro punch-hole per ospitare una fotocamera frontale da 32 MP.

Sotto al cofano c’è lo Snapdragon 7 Gen 1 AE, che Qualcomm ha fatto produrre a Samsung a 4 nm per ospitare una CPU octa-core Kryo (1 x 2,5 GHz A710 + 3 x 2,36 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) e una GPU Adreno 644 essendo la versione Accelerated Edition. Completano la dotazione memorie da 8 GB di RAM LPDDR4X, 256 GB di ROM UFS 2.2 non espandibile, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 68W e wireless 15W.

Il resto della scheda tecnica comprende una tripla fotocamera da 50+13+10 MP f/1.8-2.2-2.0 con sensore Sony LYT-700C e OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo 3x, speaker stereo, Android 14 con Hello UI (con 2 anni di major update e 3 anni di patch di sicurezza), dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 2.0 e sensore ID ottico.

Motorola Edge 50 è disponibile in India al prezzo di vendita di 27.999 INR, pari a circa 309€, anche se non è dato sapere se e quando arriverà anche da noi in Italia.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le