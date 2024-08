Motorola Edge 50, 50 Neo, G55 e G35 ufficiali in Italia

Giornata piena di annunci per Motorola, che ha appena presentato in Italia uno smartphone già conosciuto, Edge 50, e tre inediti: Edge 50 Neo e i due Moto G55 e G35. Un duo di telefoni per la gamma di fascia medio/alta Edge e per quella più economica, la storica serie low-cost Moto G: vediamo novità e prezzi.

Motorola lancia ufficialmente Edge 50, 50 Neo, G55 e G35: tutte le novità

Motorola Edge 50 e 50 Neo

Entrambi certificati IP68 e con sensore ID ottico nel display, a un primo sguardo Edge 50 ed Edge 50 Neo sembrano praticamente uguali, avendo il tipico look posteriore di Motorola, ma davanti non è così. Edge 50 ha uno schermo curvo da 6,7″ con luminosità fino a 1.600 nits e protezione Gorilla Glass 5, dove invece Edge 50 Neo ha un più contenuto pannello piatto da 6,36″ fino a 3.000 nits e protezione Gorilla Glass 3, condividendo il loro essere 1.5K a 120 Hz.

Cambia anche il SoC: Snapdragon 7 Gen 1 AE per Edge 50, Dimensity 7300 per Edge 50 Neo, ambedue a 4 nm. Il primo ha una CPU octa-core più recente con core Cortex-A710 fino a 2,5 GHz, il secondo core sempre a 2,5 GHz ma di tipo Cortex-A78, oltre alle rispettive GPU Adreno 644 e Mali-G615 MC2 e memorie LPDDR4X e UFS 3.1.

C’è una sentita differenza anche lato batteria, dove Edge 50 vanta una 5.000 mAh con ricarica rapida 68W e wireless 15W, amperaggio che scende su Edge 50 Neo a 4.310 mAh. Non cambia invece il comparto fotografico: tutti e due hanno una tripla fotocamera da 50+13+10 MP f/1.8-2.2-2.0 con OIS, ultra-grandangolare/macro, teleobiettivo 3x e frontale da 32 MP f/2.4. Le altre specifiche condivise sono Android 14 con Hello UI, speaker stereo Dolby Atmos, dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2/5.3 (Edge 50/50 Neo), GPS, NFC e USB-C.

Motorola Edge 50 è disponibile da oggi su Amazon al prezzo di listino da 599€, mentre per Edge 50 Neo si parte da 429€ per il taglio da 8/256 GB, con quello da 12/512 GB disponibile da MediaWorld a 499€ con in omaggio le Moto Buds+ dal valore di 129,90€.

Moto G55 e G35

Passiamo ai due modelli più economici, Moto G55 e G35, che hanno due schermi LCD da 6,49″ e 6,72″ con tecnologia Full HD+ a 120 Hz, vetro Gorilla Glass 3, luminosità fino a 1.000 nits e sensore ID laterale. Il SoC è il MediaTek Dimensity 7025 per Moto G55, per il G35 non viene specificato ma dovrebbe trattarsi dell’UNISOC T760, alimentati da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida TurboPower da 18W su G35 e 30W su G55. Troviamo poi una doppia fotocamera da 50+8 MP dotata di OIS (G55), ultra-grandangolare e c’è anche frontale da 16 MP, così come speaker stereo Dolby Atmos.

Motorola Moto G55 sarà disponibile dalla seconda metà settembre al prezzo di listino a partire da 279€, mentre Moto G35 si attesta sui 199,99€ per il taglio da 4/128 GB e 249,99€ per quello da 8/256 GB.

